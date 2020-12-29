10:10 (мск), источник: Forbes
Палата представителей проголосовала за выплату пострадавшим от пандемии американцам $2000
Палата представителей конгресса США поддержала увеличение выплат американцам в связи с пандемией коронавируса с $600 до $2000.
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Этого требовал президент Дональд Трамп, согласившийся в воскресенье подписать законопроект о бюджете на 2021 год, включающий в себя меры поддержки экономики и населения стоимостью $900 млрд.
За увеличение суммы проголосовали 275 конгрессменов, против — 134, передает Associated Press. Конгресс в предыдущей редакции мер поддержки одобрил выплату в размере $600, демократы выступали за то, чтобы сумма была больше. После того, как на увеличении выплаты настоял Трамп, к поддержке законопроекта присоединились некоторые республиканцы.
«275 голосов за принятие означали, что предложение о стимулировании едва превысило две трети необходимых голосов. В общей сложности 130 республиканцев, два независимых депутата и два демократа выступили против», — отмечает Reuters. Агентство сообщает со ссылкой на данные Объединенного комитета по налогообложению, который готовит смету расходов для конгресса, что увеличение прямых выплат обойдется еще в $464 млрд. Сенат рассмотрит вопрос об увеличении размера выплат во вторник, 29 декабря. Голосование в конгрессе в рождественские праздничные дни — очень редкое для политической Америки событие, указывает Associated Press.
Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год в объеме $2,3 трлн в воскресенье, 27 декабря. Он включает в себя пакет мер поддержки населения и экономики на $900 млрд в связи с пандемией коронавируса. Конгресс США согласовал новый пакет мер 21 декабря и принял его день спустя.
На доступные кредиты малому бизнесу выделили $284 млрд. Пакет поддержки добавили к закону о финансировании федерального правительства в объеме $1,4 трлн до 30 сентября 2021 года. Трамп вернул законопроект в конгресс, назвал его «позором» и потребовал увеличить размер выплат американцам более чем в три раза.
Заместитель
«В понедельник палата представителей проголосует за увеличение выплат физическим лицам с $600 до $2000. Таким образом, семья из четырех человек получит $5200», — отметил Дир. Он имел в виду выплаты по $2000 взрослым и по $600 — на каждого из детей. На выплаты могут рассчитывать 14 млн американцев, которые зарабатывают менее $75 000 в год. Новая редакция законопроекта о пакете помощи может столкнуться с трудностями при прохождении в сенате, где большинство у республиканцев, лидеры которых пока не объявляли публично о поддержке требования Трампа, а ранее выступали против роста расходов на выплаты.