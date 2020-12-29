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10:42 (мск), источник: Известия

Силуанов заявил об отсутствии планов корректировки бюджета из-за COVID-19

Министерство финансов России пока не планирует корректировать бюджет на 2021 год из-за второй волны коронавируса. Об этом заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов во вторник, 29 декабря.

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Источник: Reuters

«Пока у нас нет планов выходить на корректировку бюджета. Сейчас мы видим, что вторая волна пришла, но мы пока не закрываем экономику в отличие от других стран. Пока таких планов, как мы слышали от нашего руководства, нет. Все будет зависеть, конечно, от того, как дальше будет развиваться ситуация с COVID-19, но на сегодняшний момент таких планов нет», — сказал Силуанов.

В то же время он напомнил, что правительство может выделять средства на те или иные меры без внесения изменений в закон о бюджете.

Министр отметил, что Минфин в 2021 году намерен занять около 3,7 трлн рублей. По его словам, темпы заимствования будут зависеть от внешней конъюнктуры.

«Здесь тоже вопрос, что будет с американской администрацией. Будут ли они ограничения вводить на наши долги?» — добавил глава Минфина.

На прошлой неделе вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что стране в ближайшие три-четыре года предстоит изменить модель экономики и наметить новые точки роста.

По его словам, новые меры развития экономики России дадут дополнительный прирост внутреннего валового продукта в ближайшие годы в 1,5−2 п.п.

В начале декабря губернаторы отметили, что многим субъектам удается сохранить социально ориентированный бюджет, несмотря на испытания, связанные с распространением коронавируса.

В ноябре глава Минэкономразвития России Максим Решетников отметил, что экономика страны находится только в начале пути адаптации к новой реальности.

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