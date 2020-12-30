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12:02 (мск), источник: Газета.Ру

Продукты и напитки на Новый год обойдутся россиянам в половину МРОТ

Новогодний стол вместе с продуктами и напитками обойдется россиянам в 6,7 тыс рублей, подсчитали в Росстате, то есть — примерно в половину МРОТ, который с 1 января следующего года составит 12,8 тыс рублей.

Источник: РИА "Новости"

За прошедший год продукты и напитки к новогоднему столу подорожали на 4,5%. Это значит, что рост цен на общую потребительскую корзину оказался в рамках текущей инфляции.

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В соответствующую продуктовую корзину Росстат «положил» по килограмму курицы и говядины, по 0,5 кило сырокопченой колбасы, мясных копченостей, соленых и копченых деликатесов из рыбы, 200-грамовую банку икры и 350-грамовую банку рыбных консервов. Вместе с ними на условный новогодний стол попали 200 граммов сливочного масла, 300 граммов сыров, 0,5 кило консервированных овощей, половина буханки ржаного хлеба и 350 граммов хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки. Среди овощей и фруктов — 0,8 кило картофеля, по 0,5 кило свежих помидоров и огурцов, целый килограмм апельсинов, 0,6 кило яблок и 200 грамм лимонов. К этому списку Росстат добавил еще и десерт в виде 0,5 кило разных конфет и торт.

Среди алкогольных напитков оказались бутылка водки, коньяка и шампанского, из безалкогольных — по литру минеральной воды, газировки и фруктового сока. В качестве готовых закусок в список попали по килограмму оливье и селедки под шубой.

Заметнее всего из этого списка подорожал картофель, за год подскочивший в цене почти на 29%. Апельсины заняли второе место, подорожав на 24%, а на третьем расположились яблоки — плюс 17,2% за год. Икра и рыбные консервы прибавили в цене 11%. Есть и подешевевшие продукты: курица и сырокопченая колбаса подешевели на 0,84% и 2,66% соответственно.

Вместе со средними ценами на продукты новогоднего стола Росстат подсчитал и как они меняются от региона к региону.
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Самая дорогая продуктовая корзина получилась на Чукотке и в Ненецком автономном округе — местным жителям на указанный список продуктов придется потратить более 9 тыс рублей. Почти столько же — 8,7 тыс рублей — на новогодний стол уйдет у жителей Камчатки и Магаданской области.

В большинстве регионов россияне потратят не более 7 тыс рублей, а самый дешевый новогодний стол в этом году будет в Ингушетии. Там все эти продукты обойдутся в 3,7 тыс рублей.

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Подсчитать, как подорожали продукты для новогоднего стола, попытались не только в Росстате. Более близкую к реальности картину на днях представил оператор фискальных данных «Первый ОФД», чьи аналитики собирали продуктовые цены по выбитым на кассах чекам с 15 по 20 декабря.

В частности, выяснилось, что для приготовления традиционной новогодней селедки под шубой в домашних условиях придется потратить на 8% больше денег, чем год назад.

Если брать классический рецепт (на шесть человек, общий вес салата — 2 килограмма), 500 граммов картофеля обошлись в 18,9 рубля, столько же моркови — в 8,5 рубля, свеклы — 8,1 рубля, четыре куриных яйца стоили 46,1 рубля, а 100 граммов репчатого лука — в 1,9 рубля. Четверть килограмма майонеза продавалась по 49,3 рубля, а 500 гр соленой сельди — за 68,1 рубля.

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У аналитиков «Первого ОФД» данные разошлись с Росстатом и по поводу регионов с самыми высокими и низкими ценами. По их цифрам, самая дорогая селедка под шубой в Евпатории — на соответствующие продукты местным жителям придется потратить 354 рубля. А самая доступная — в Бийске, где те же продукты стоят 122 рубля.

В два раза выше статистики

Сами россияне тоже не очень верят в официальную статистику, и на деле наблюдают рост цен в 2,5−3 раза превышающий данные Росстата. По результатам проведенного в начале декабря опроса инФОМ, большинство респондентов за прошедший год увидели рост цен на 11,5% и ждут, что в следующем году цены вырастут еще на 12%. Это при том, что в уходящем году, по прогнозу ЦБ, инфляция составит 4,6−4,9%, а в следующем году замедлится до 4%.

В беседе с «Газетой.Ru» исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов рассказал, что в такой оценке нет ничего удивительного, ведь Росстат оценивает динамику минимального уровня цен, в то время как сами граждане ходят в реальные магазины и смотрят на конкретные ценники.

«Если ведомство фиксирует рост цен на сахар на уровне 10% в ноябре, то аналитика кассовых чеков по стране дает другие данные — рост стоимости сахара составляет 30%. И так по многим продуктам питания», — привел пример собеседник издания.

Александр Лесных

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