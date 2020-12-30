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15:23 (мск), источник: Секрет Фирмы

Аналитики рассказали, что будет с нефтью в 2021 году и стоит ли ждать россиянам новых «чёрных лебедей»

Нефтяная отрасль в 2020-м пережила худший год за десять лет. Ещё весной пандемия коронавируса обвалила спрос на сырьё: из-за локдаунов остановились производства по всему миру. Участники сделки ОПЕК+ несколько месяцев не могли договориться о её продлении, а цены на нефть в марте опустились до отрицательных значений.

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Источник: Reuters

«Секрет» спросил у аналитиков, какими будут цены на нефть в 2021-м и стоит ли россиянам опасаться новых «чёрных лебедей».

Что там по ценам

В 2021 году цена нефти марки Brent будет находиться преимущественно в диапазоне $47−55 за баррель, полагают в группе компаний «Финам». В течение года при локальных коррекциях на финансовых рынках цена может опускаться до $40, а при подъёмах — преодолевать отметку в $60 за баррель.

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«Несмотря на необнадёживающие новости про новый штамм коронавируса, хотелось бы верить, что 2021 год ознаменуется окончанием коронакризиса. Если мировая экономика восстановится, а люди постепенно вернутся к доковидному образу жизни к концу 2021 года, это приведёт к росту спроса на нефть, что, в свою очередь, способствует повышению цен на нефть», — сообщил «Секрету» аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов.

Цены за баррель Brent в среднем будут на уровне $50−60, считают в компании «МКБ Инвестиции». По мнению управляющего активами «МКБ Инвестиции» Михаила Поддубского, запасы нефти продолжат сокращаться до середины 2021 года, а затем цены начнут восстанавливаться на фоне ослабления доллара и роста инфляционных ожиданий.

В первой половине 2021 года цена на нефть сохранится на текущем уровне, считает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин. Но есть и шанс, что цены просядут — тут всё зависит от слаженности и решительности действий ОПЕК+.

Рост до $60−70 за баррель эксперт ожидает ближе к концу года. На это повлияют ожидаемое восстановление спроса после массовой вакцинации населения и ограниченная возможность быстро нарастить добычу нефти из-за недоинвестирования.

Что там по самым печальным прогнозам

Вероятность повторения весеннего кризиса на нефтяном рынке невелика, считает Виталий Громадин:

Ответ на эпидемиологическую угрозу стал более подготовленным, а карантинные меры — более разумными. Кроме того, страны сделки ОПЕК+ теперь заодно, в отличие от ценовой войны в апреле-мае 2020-го.

Но резкое падение спроса из-за новых локдаунов может с лёгкостью уронить цены на нефть до $30 за баррель, предупредил эксперт. По мнению Андрея Маслова, нельзя исключать сценарий, при котором цена на нефть упадёт до $20 за баррель:

Это может произойти в случае локдаунов, аналогичных тем, что были весной 2020 года, критических разногласий в ОПЕК+ по поводу добычи нефти или вообще разрыва соглашения. Но при балансировке рынка нефти картелем и более-менее стабильной работе мировой экономики цена на «чёрное золото» не должна упасть настолько низко.
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Виталий Громадин разделяет беспокойство своего коллеги о том, что на цены на нефть могут повлиять и негативные факторы внутри самой ОПЕК+. «Ливия неожиданно восстановила добычу до 1 млн баррелей в сутки (планирует до 1,7 млн), а в Иране ждут от новой администрации США снятия санкций и возвращения объёмов экспорта (+2 млн баррелей в сутки)», — напомнил он.

Что там по вложениям в нефтянку

Вкладываться в нефтяной сектор или нет — зависит от рисков, на которые вы готовы пойти, предупредил Андрей Маслов. «Пока нет сигналов о том, как поведёт себя нефть в 2021 году, а вложение на более длительный срок требует рассмотрения альтернатив традиционным энергоресурсам и комплексного подхода к балансировке портфеля ввиду специфичности нефтяных активов», — подчеркнул он.

Несколько иной позиции придерживается ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

Эксперт рекомендует не вкладываться в акции нефтяных компаний в первом квартале 2021 года, а подождать и войти по более низким ценам.

Соглашения ОПЕК+ сдерживают рост предложения, а спрос на нефть стагнирует из-за пандемии коронавируса. Однако уже с начала 2021 года предложение начнёт медленно расти. «Если спрос на нефть не будет активно восстанавливаться, то на рынке может снова возникнуть перекос в сторону предложения и есть риск снижения цен на нефть», — пояснил он.

Однако повторения апрельских сюжетов 2020 года я исключаю, ситуация радикально другая, так как сейчас продолжается масштабное монетарное стимулирование со стороны центробанков. В худшем случае цены на нефть могут упасть до $30 за баррель.
Олег Богданов
аналитик QBF

Виталий Громадин, напротив, считает инвестирование в акции нефтяных компаний привлекательным с учётом вероятного роста цен в более отдалённой перспективе.

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«Тренд на чистую энергетику, конечно, влияет на динамику акций. Поэтому целесообразно подбирать компании с более благоприятным образом среди инвесторов. Например, норвежский национальный нефтяник Equinor (в прошлом Statoil) выглядит отличной идеей для получения экспозиции на нефть без давления со стороны экологов», — посоветовал он.

Что там по перспективам российской экономики

Комфортный диапазон для России — $45−55 за баррель. «Сейчас цены на нефть завершают год в верхней части этого диапазона. Поэтому есть некоторая подушка безопасности перед тем, как придётся в качестве лидера организации ОПЕК+ выдвигать действия для балансировки рынка», — сообщил Виталий Громадин.

Исходя из недавнего заявления вице-премьера РФ Александра Новака, в феврале при увеличении спроса на нефть Россия будет добиваться увеличения квот на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

«Исходя из того, что мы ожидаем медленного восстановления производственно-логистических цепочек после пандемии коронавируса, можно предположить, что российская экономика в 2021 году подхватит тренд на восстановление и постепенный рост», — резюмировал Андрей Маслов.

Алёна Соколова

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