00:09 (мск), источник: ТАСС
Кабмин сможет вводить предельные цены на товары при росте цен на 10% в течение 60 дней
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Распоряжение опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.
«Предельные розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, реализуемые на территории отдельного субъекта РФ или территориях субъектов РФ, могут устанавливаться правительством РФ на срок не более 90 календарных дней в случае, если в течение 60 календарных дней подряд на территории отдельного субъекта РФ или территориях субъектов РФ рост розничных цен на продовольственные товары составляет 10 и более процентов с исключением сезонного фактора», — говорится в документе.
Кроме того, МЭР совместно с Минсельхозом РФ установят порядок оценки влияния сезонного фактора на динамику цен на продовольственные товары.
30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о госрегулировании цен на социально значимые товары, согласно которому правительство получило право устанавливать на такие товары предельные розничные цены на срок не более 90 календарных дней.
Ранее правительство могло воспользоваться этим правом, только если рост цен на указанные товары в течение 30 календарных дней подряд составит 30% и более.