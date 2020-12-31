Цена биткоина достигла отметки в $29 тыс

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 00.49 мск биткоин дорожает на 7,75% — до $28,97, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance цена криптовалюты достигала отметки в $29 тыс.
На долю биткоина приходится примерно 70,5% всего глобального рынка криптовалют.
17 декабря эксперты спрогнозировали рост курса биткойна до $31 тыс. в 2021 году. По мнению специалистов, котировки криптовалюты продолжат свой рост как минимум до конца l квартала 2021 года.
Некоторые специалисты прогнозируют подорожание этого актива с замедлением или даже кратковременными спадами всё первое полугодие наряду с другими криптовалютами.
Специалисты полагают, что курс криптовалют будет меняться под влиянием колебаний глобальной экономики. В числе факторов, которые могут оказать воздействие на котировки, экономисты называют инвестиции крупных компаний, эффективность вакцин от COVID-19 и экономические последствия пандемии, а также активность на фондовых рынках.