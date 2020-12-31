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13:00 (мск), источник: Известия

Цена биткоина достигла отметки в $29 тыс

Криптовалюта биткоин в среду, 30 декабря, дорожает более чем на 8%, стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась до $29 тыс., продолжая обновлять исторические максимумы.

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Источник: Reuters

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 00.49 мск биткоин дорожает на 7,75% — до $28,97, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance цена криптовалюты достигала отметки в $29 тыс.

На долю биткоина приходится примерно 70,5% всего глобального рынка криптовалют.

17 декабря эксперты спрогнозировали рост курса биткойна до $31 тыс. в 2021 году. По мнению специалистов, котировки криптовалюты продолжат свой рост как минимум до конца l квартала 2021 года.

Некоторые специалисты прогнозируют подорожание этого актива с замедлением или даже кратковременными спадами всё первое полугодие наряду с другими криптовалютами.

Специалисты полагают, что курс криптовалют будет меняться под влиянием колебаний глобальной экономики. В числе факторов, которые могут оказать воздействие на котировки, экономисты называют инвестиции крупных компаний, эффективность вакцин от COVID-19 и экономические последствия пандемии, а также активность на фондовых рынках.

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