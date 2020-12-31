10:36 (мск), источник: ТАСС
Кабмин разрешил переносить туры, купленные по программе кешбэка, до конца 2021 года
МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Граждане, которые приобрели туры или забронировали отели по программе туристического кешбэка, смогут перенести путешествие до конца 2021 года. Такое правило будет действовать в том случае, если на территории запланированного места отдыха объявили режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.
Точный срок переноса должен быть определен дополнительным соглашением между туристом и юридическим лицом, сформировавшим туристическую услугу.
Правила также распространяются на граждан, которые приобрели туры по программе кешбэка, но в регионе их постоянного проживания был объявлен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
«Решение связано с тем, что
Программа частичного возврата денег при покупке российских туров стартовала в августе 2020 года. За это время граждане смогли приобрести туры на 6,5 млрд рублей. Общая сумма кешбэка составила 1,2 млрд рублей. Все поездки по программе должны завершиться не позднее 10 января 2021 года, если они не будут перенесены на более поздний срок.