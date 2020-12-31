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14:22 (мск), источник: Известия

Минтруд рассчитал величину прожиточного минимума в 2020 и 2021 годах

Прожиточный минимум на душу населения за 2020 год по предварительным оценкам составит 11 тыс. 301 рубль, сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты РФ 30 декабря.

Источник: Reuters

«Минтруд России провел предварительный расчет прожиточного минимума на душу населения за 2020 год: он составит 11 301 рубль. Для трудоспособного населения величина этого показателя составит 12 223 рубля, для пенсионеров — 9 299 рублей, для детей — 11 203 рубля», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что это данные предварительного расчета размера прожиточного минимума на основе цен на товары, включенные в состав потребительской корзины, за 11 месяцев 2020 года.

В ведомстве отметили, что прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер поддержки и государственной социальной помощи, как социальный контракт, детские пособия и выплаты в рамках нацпроекта «Демография» и другие меры поддержки.

С 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год и если прежде прожиточный минимум определялся на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь он устанавливается как соотношение с медианным среднедушевым доходом, отметили в Минтруде.

По подсчетам ведомства, прожиточный минимум на душу населения в 2021 году составит 11 653 рубля, трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров —10 022 рубля.

Ранее, 23 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021 года будет установлен в размере 12 792 рубля.

Минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум трудоспособного населения, что затронет доходы почти 3,9 млн россиян, подчеркнула Голикова.

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