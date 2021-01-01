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13:37 (мск), источник: Life.ru

С 2021 года вступил в силу закон о заморозке накопительной пенсии

Эта схема была поставлена на паузу ещё в 2014 году.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в России вступил закон, который предусматривает заморозку накопительной пенсии ещё на три года — до 2023-го. Документ был принят Госдумой и Совфедом, а затем подписан президентом 8 декабря.

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6% от зарплаты россияне с официальной работой начали отчислять в накопительную часть пенсии с 2002 года. Такие перечисления были заморожены с 2014 года. С тех пор эти деньги направляются в страховую часть, откуда идут на текущие выплаты пенсионерам.

Ожидается, что благодаря новому этапу заморозки трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду через три года уменьшится на 669,3 миллиарда рублей.

Силуанов назвал условие отмены накопительной части пенсии Пока предложение слишком «кардинальное», отметил министр.

Ранее в Центробанке допустили, что за эти три года систему накопительных пенсий «демонтируют».

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