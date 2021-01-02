Россия в 2020 году снизила добычу нефти до минимума за десять лет

В целом за 2020 год добыча нефти в стране снизилась до 512,68 млн т, что стало минимумом за десять лет: в 2010 году добыча нефти составила 512,3 млн т. Минэнерго прогнозировало снижение добычи нефти в 2020-м до 514 млн т.
По данным ЦДУ ТЭК, уровень добычи нефти за прошлый год также был на 8,6% ниже объемов за 2019-й.
Экспорт российского нефтяного сырья в страны дальнего зарубежья за 2020 год уменьшился на 11,8% по сравнению с 2019-м, до 219,16 млн т. Среднесуточный объем экспорта составил 4,39 млн баррелей.
Объем добычи газа за прошедший год снизился на 6,2%, до 692,33 млрд куб. м. За декабрь было произведено 66,28 млрд куб. м газа, что на 1,6% ниже показателей того же месяца 2019 года.
Вице-премьер Александр Новак ранее говорил, что для восстановления добычи в России оптимальна цена нефти $45−55 за баррель.
ОПЕК в декабре снизила прогноз добычи жидких углеводородов в РФ в 2021 году до 10,24 млн баррелей в секунду.