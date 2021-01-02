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16:30 (мск), источник: РБК

Сбербанк оценил траты россиян в Новый год

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января клиенты эквайринга Сбербанка совершили 94 млн операций на 70 млрд руб. Такие данные банк предоставил РБК.

Источник: Reuters
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Количество операций оказалось на 24% больше, чем в прошлом году, а объем трат вырос на 20%.

Число покупок через интернет по сравнению с прошлым годом выросло на 45%, до 11,6 млн операций. Вместе с тем, количество покупок, совершенных за рубежом, из-за закрытия границ сократилось почти в четыре раза.

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С утра 31 декабря и до утра 1 января клиенты Сбербанка совершили более 23 млн денежных переводов и 15 млн платежей. По сравнению с прошлым Новым годом рост по количеству переводов составил 8,8%, количество платежей выросло на 1,5%.

31 декабря клиенты Сбербанка через интернет сделали более 500 тыс. заказов на доставку еды из ресторанов и супермаркетов — это в 3,3 раза больше, чем в прошлом году.

Согласно ранее опубликованным данным статистики эквайрингового бизнеса ВТБ, в первой половине декабря 2020 года россияне в 7,5 раза увеличили объем предновогодних интернет-заказов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число онлайн-покупок в традиционно «подарочных» категориях превысило 2,5 млрд руб.

Среди самых популярных предновогодних покупок доля интернет-заказов составляет около 15%, а в отдельных сегментах — половину.

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