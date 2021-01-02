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19:28 (мск), источник: РБК

Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток-2»

Норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL не сможет выдать газопроводу «Северный поток-2», который строит «дочка» «Газпрома» Nord Stream 2, сертификат соответствия, необходимый для начала его работы, объявила сегодня DNV.

Источник: AFP 2020

«DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки проекта», — говорится в заявлении компании, поступившем в РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу Nord Stream 2.

Американские санкции, вступившие в силу 1 января с принятием в конгрессе США оборонного бюджета, фактически запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода. Им дано 30 дней на то, чтобы покинуть проект, в противном случае им грозят санкции.

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DNV GL — партнер работающего газопровода «Северный поток» и строящегося «Северного потока-2». Первый газопровод проходит ежегодную сертификацию DNV GL с 2012 года.

Процедуры проверки DNV направлены на то, чтобы минимизировать риски от проекта для жизни людей, имущества и окружающей среды. Трубопровод «Северный поток-2» был спроектирован по стандарту подводных трубопроводов DNV-OS-F101.

Инспекция и сертификация газопровода обязательна на его датском участке, строительство которого еще не началось. Российская трубоукладочная баржа «Фортуна» при поддержке других российских судов должна приступить к строительству датской секции с середины января 2021 года, сообщало в конце декабря Датское морское агентство.

Датское энергетическое агентство (DEA) ранее говорило, что участок в эксклюзивной экономической зоне Дании может сертифицировать любая «третья сторона», которая сможет выпустить законный сертификат соответствия.

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