22:31 (мск), источник: ТАСС
Цена биткойна превысила отметку в $33 тыс
Валюта подорожала на 13%
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МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 13%, до $33 006, обновив исторический максимум.
Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 21:54 мск субботы.
Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, сейчас «добыта» большая часть биткойнов.