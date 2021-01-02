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22:31 (мск), источник: ТАСС

Цена биткойна превысила отметку в $33 тыс

Валюта подорожала на 13%

BTC 30781.69 +1191.29 ETH 760.00 +17.07 LTC 130.33 +1.78 BCH 250.00 -190.47
Источник: Reuters

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 13%, до $33 006, обновив исторический максимум.

Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 21:54 мск субботы.

Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, сейчас «добыта» большая часть биткойнов.

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