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13:24 (мск), источник: ТАСС

Норвежская компания подтвердила остановку сертификации «Северного потока — 2»

ХЕЛЬСИНКИ, 3 января. /ТАСС/. Международная сертификационная и классификационная компания Det Norske Veritas (DNV GL) подтверждает прекращение всех мероприятий по сертификации газопровода «Северный поток — 2» из-за новых санкций США. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье представитель компании Роберт Ковни.

Источник: AFP 2020
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«DNV GL в ноябре 2020 года перестала предоставлять услуги судам, обслуживающим “Северный поток — 2”. Теперь наша компания прекратит все мероприятия по проверке системы газопровода, на остановку этой деятельности отведено время», — указали в компании.

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Как подчеркнули в DNV GL, это заявление «сделано после принятия в США 1 января нового законодательства, по которому санкциям подвергаются компании, предоставляющие услуги по тестированию, проверке или сертификации “Северного потока — 2”».

1 января в США вступили в силу положения оборонного бюджета, который включает расширение санкций в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Однако год спустя, 11 декабря 2020 года, работы возобновились.

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