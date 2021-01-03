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15:55 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

УАЗ «Патриот» начнут продавать в США

Российские внедорожники УАЗ «Патриот» начнут продавать в США с 2021 года под брендом Bremach Taos, сообщает Fox News. Продажами займется филиал итальянской компании «Бремах» в Соединенных Штатах.

Источник: РИА "Новости"

Автомобиль модернизировали под стандарты, требуемые для допуска к эксплуатации на дорогах общего пользования в США. Сборка будет организована в Калифорнии, передает РИА «Новости».

Стоимость внедорожника в базовой комплектации начинается с 26 тыс. долларов (1,9 млн рублей).

Американский вариант автомобиля получит шестиступенчатую автоматическую коробку передач и четырехцилиндровый двигатель объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил. На силовой агрегат Bremach Taos выдается гарантия на десять лет или более 190 тыс. километров.

Гарантия на весь автомобиль составляет пять лет и 96 тыс. 560 километров.

Компания «Бремах» уже начала принимать заказы на российский внедорожник с залогом 100 долларов. Автопроизводитель также намерен войти на американские рынки с УАЗом «Пикап» (Bremach Brio). Стоимость модели составит почти 28 тыс. долларов (2 млн рублей).

УАЗ «Патриот» входит в десятку наиболее популярных автомобилей в России. Осенью 2018 года Ульяновский автозавод объявил о старте продаж обновленной модели УАЗ «Пикап» с улучшенным рулевым управлением, шумоизоляцией, плавностью хода и другими параметрами.

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