Цена российской нефти в 2020 году поставила антирекорд с 2004 года

Столь низкой среднегодовой цены на главный российский экспортный товар не было с 2004 года (в 2004 году было $34,4; в 2005 — $50,6).
«Средняя цена на нефть марки Urals в январе-декабре 2020 года сложилась в размере $41,73 за баррель, в январе-декабре 2019 года — $63,59 за баррель», — сообщило ведомство.
Средняя цена в нефти Urals в 2016 году составила $41,9.
В 2020 году средняя цена нефти оказалась ниже цены отсечения в $42,4. По бюджетному правилу, все нефтегазовые доходы сверх цены отсечения направляются в суверенный резервный фонд. Когда цена на нефть падает ниже цены отсечения, недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета компенсируются за счет средств ФНБ.
Обвальное падение цен на нефть произошло в марте-апреле 2020 года. К середине декабря цены на морские партии российской нефти Urals впервые с начала весны превысили отметку в $50 за баррель, тогда как 1 апреля Urals подешевела до $10,54 за баррель (CIF Роттердам), что стало минимальным значением с марта 1999 года. К концу апреля Urals подорожал до $16,39 за баррель, а уже в начале мая стоимость превысила $42 за баррель.
Цена Urals учитывается при расчете экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть. По прогнозу Банка России, средняя цена нефти Urals в 2021 году составит до $45 за баррель, по итогам 2020 года средняя цена Urals прогнозировалась на уровне $41 за баррель.
В сентябре Минфин впервые с конца 2017 года использовало ФНБ для финансирования бюджетного дефицита. В августе Минфин снял доллары, евро и фунты стерлингов со счета ФНБ в Центробанке и обменял на 3,56 млрд руб., чтобы профинансировать бюджетный дефицит.
Последний раз Минфин покрывал дефицит бюджета за счет Резервного фонда (который тогда выполнял функцию нынешнего ФНБ, после чего был ликвидирован) в конце 2017 года. В сентябре того же года Минфин использовал валюту из ФНБ для покрытия дефицита Пенсионного фонда.
По данным Минфина, объем ФНБ на 1 января 2020 года составлял $125 млрд, а к 1 декабря его объем вырос до $177 млрд, составив 11,5% ВВП России.