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19:26 (мск), источник: Ведомости

Новак: Россия рассчитывает на восстановление спроса на нефть в 2021 году из-за вакцинации

Россия рассчитывает, что вакцинация населения от коронавируса по всему миру приведет к восстановлению цен на нефть в 2021 г., заявил вице-премьер Александр Новак во время своего выступления на министерской встрече ОПЕК+, передает ТАСС.

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Источник: AP 2020

«Надеемся, что в 2021 г. мы все-таки увидим восстановление спроса, в том числе в результате вакцинации, которая уже сейчас происходит во многих странах», — заявил он.

Новак также выразил надежду на то, что ОПЕК+ сможет принимать правильные решения, руководствуясь уже проверенными инструментами, направленные на стабилизацию рынка и восстановление добычи.

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Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что для восстановления Россией добычи нефти, оптимальным является диапазон цен в $45−55 за баррель.

При этом, как подчеркнул вице-премьер, Россия поддержит увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ в феврале 2021 г. на 500 тыс. баррелей в сутки. Весной уходящего года стороны договорились о рекордном сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. «Если ситуация будет нормальная, стабильная, то будем поддерживать увеличение, потому что мы должны плавно, не дергая сильно рынок, выйти на те показатели, которые были предусмотрены ранее с 1 января», — отметил вице-премьер.

8 декабря цена февральского фьючерса Brent превысила $52 за баррель. Такой стоимости марка достигла впервые с начала марта 2020 г., после которого котировки обвалились на фоне разрыва сделки ОПЕК+ и локдаунов, связанных с пандемией коронавируса. 23 декабря глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен заявил, что стоимость нефти марки Brent может упасть примерно на 10% в связи с информацией об обнаружении потенциально более заразного штамма коронавируса в Европе.

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