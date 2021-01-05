Россия сможет увеличить добычу нефти в феврале и марте

По данным источников, участники сделки согласовали параметры сокращения добычи в феврале и марте, оно составит 7,125 млн баррелей в сутки. Однако Россия и Казахстан смогут увеличить добычу благодаря тому, что Саудовская Аравия согласилась сократить собственную добычу дополнительно на аналогичный объем (75 тыс. баррелей в сутки).
«Этот компромисс позволяет России и Казахстану получить то, что они хотели — рост добычи. Все остальные тоже удовлетворены, поскольку в итоге предложение не вырастет», — пояснил один из источников агентства.
Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия поддержит увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ в феврале 2021 г. на 500 тыс. баррелей в сутки.
Сегодня The Wall Street Journal узнала, что Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса в вопросе роста добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, согласившись отложить существенное увеличение добычи участниками договоренностей.