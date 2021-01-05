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20:39 (мск), источник: Ведомости

Россия сможет увеличить добычу нефти в феврале и марте

Россия и Казахстан смогут увеличить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно в феврале и марте, пишет ТАСС со ссылкой на результаты переговоров участников нефтяной сделки ОПЕК+.

Источник: Reuters

По данным источников, участники сделки согласовали параметры сокращения добычи в феврале и марте, оно составит 7,125 млн баррелей в сутки. Однако Россия и Казахстан смогут увеличить добычу благодаря тому, что Саудовская Аравия согласилась сократить собственную добычу дополнительно на аналогичный объем (75 тыс. баррелей в сутки).

«Этот компромисс позволяет России и Казахстану получить то, что они хотели — рост добычи. Все остальные тоже удовлетворены, поскольку в итоге предложение не вырастет», — пояснил один из источников агентства.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия поддержит увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ в феврале 2021 г. на 500 тыс. баррелей в сутки.

Сегодня The Wall Street Journal узнала, что Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса в вопросе роста добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, согласившись отложить существенное увеличение добычи участниками договоренностей.

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