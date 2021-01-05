Новак назвал сокращение нефтедобычи Саудовской Аравией новогодним подарком

21:52 (мск), источник: Газета.Ру
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Ранее сообщалось, что Россия может увеличить добычу на 65 тыс. б/с, а Казахстан — на 10 тыс. б/с. Это стало возможным
Как передает агентство со ссылкой на министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бен Сальмана, страна добровольно сократит добычу нефти в феврале и марте примерно на 1 млн б/с, в результате новая квота составляет 8,125 млн б/с.
«Это, видимо, такой новогодний подарок, который для нефтяного рынка сегодня преподнесен, для того, чтобы снизить остатки более быстрыми темпами», — сказал Новак на
Таким образом, как указал российский