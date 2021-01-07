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01:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Цена биткойна впервые превысила $36 тыс

Стоимость биткойна в очередной раз обновила исторический максимум, превысив $36 тыс., следует из данных биржи Coindesk.

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Источник: AFP 2020
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Предыдущего пикового значения — $35 тыс.— криптовалюта достигла вчера, 6 января.

В конце 2020 года рост биткойна ускорился. За год эта криптовалюта подорожала почти в пять раз.

Аналитики JPMorgan прогнозируют ее рост до $146 тыс. на фоне вытеснения золота в качестве «альтернативной» валюты.

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