01:19 (мск), источник: Коммерсантъ
Цена биткойна впервые превысила $36 тыс
Стоимость биткойна в очередной раз обновила исторический максимум, превысив $36 тыс., следует из данных биржи Coindesk.
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Предыдущего пикового значения — $35 тыс.— криптовалюта достигла вчера, 6 января.
В конце 2020 года рост биткойна ускорился. За год эта криптовалюта подорожала почти в пять раз.
Аналитики JPMorgan прогнозируют ее рост до $146 тыс. на фоне вытеснения золота в качестве «альтернативной» валюты.