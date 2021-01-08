09:33 (мск), источник: Известия
Стоимость биткоина впервые превысила $40 тыс
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые превысила $40 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap о ходе торгов 7 января.
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Ресурс высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам. По состоянию на 21:30 мск биткоин за день подорожал на 14,28%, превысив историческую отметку в $40 158.
Ранее в четверг сообщалось, что по состоянию на 15:06 мск биткоин подорожал на 9,95% — до $38 104.
Стоимость биткоина показала резкий рост впервые с 2017 года в конце ноября 2020 года. Тогда криптовалюта подорожала на 3,56%.