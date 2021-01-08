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01:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Boeing выплатит 2,5 миллиарда долларов компенсации по делу проблемных 737 MAX

Компания Boeing согласилась выплатить 2,5 миллиарда долларов компенсации по делу проблемных самолетов 737 MAX. Об этом сообщает агентство Reuters.

Источник: AP 2020

Так, компания выплатит Минюсту США штраф в размере 244 миллиона долларов, 1,77 миллиарда пойдут на компенсации клиентам, а 500 миллионов долларов пойдут на компенсации в фонд жертв авиакатастроф.

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Осенью модель признали безопасной после доработки и выдали Boing разрешение на ее использование. В конце декабря в мире возобновились перелеты на 737 MAX. При этом авиакомпания American Airlines, выполнявшая рейс, предлагала пассажирам перебронировать вылет, если они не чувствуют себя в безопасности на борту.

Самолеты Boeing 737 MAX запретили к полетам по всему миру после двух подряд авиакатастроф, в результате которых погибли 346 человек. Причиной стала одна из систем лайнера, отвечающая за корректировку положения самолета в воздухе.

В ходе расследования выяснилось, что производитель сумел избежать необходимых проверок модели с помощью лоббирования своих интересов, а также заставил замолчать сотрудников, знавших о проблемах.

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