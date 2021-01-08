Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Банки ограничат снятие наличных К чему готовиться клиентам
Фоторепортажи
12Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
6Победители фотоконкурса Earth Photo
06:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам объяснили порядок уплаты налога по вкладам

В Министерстве финансов объяснили россиянам порядок уплаты налога на доход по вкладам свыше одного миллиона рублей. Об этом пишет Nation News.

Источник: Reuters

Там пояснили, что налогом будут облагаться не сами банковские вклады, а только проценты по ним.

Читайте также
Банкиры предложили списать кредиты россиянам за счет депутатов

В ведомстве отметили, что при размещении крупных сумм на вкладах с ежемесячной выплатой процентов, россияне могут избежать уплаты налогов или снизить их в случае, если доход от депозита распределяется на два или три налоговых периода.

В Минфине указали, что при зачислении процентов на банковский счет для пополнения вклада, доход будет учитываться при обложении налога на доходы физлиц в налоговом периоде, в котором начислили проценты.

С 1 января в России начал действовать закон о налогообложении процентов по вкладам физических лиц свыше одного миллиона рублей. Взымать налог с дохода, полученного в 2021 году, начнут в 2022-м.

Проценты с зарплатных счетов не будут облагаться налогом. При этом граждан не обязывают декларировать этот доход, поскольку расчет налога будет происходить автоматически: на основе сведений о суммах выплаченных гражданину процентов.

 Боня раскрыла зарплаты участников «Дома-2»
Названы требующие вызова врача редкие симптомы коронавируса
Трамп заявил, что сосредоточится на передаче власти Байдену
Врач объяснил, как восстановить легкие после тяжелой формы COVID
Нокаут российского боксера признан лучшим в 2020 году
Раскрыта причина развода Ким Кардашьян и Канье Уэста
К Земле приблизится крупный астероид
Синоптики рассказали о погоде в первый рабочий день 2021 года
Gnezdo.ru
Самые красивые женщины по версии мужчин
Бесподобно: шедевр, который запал зрителям в душу
Внук советского Ихтиандра вырос красавцем: фото
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Авто
Продолжение банкета: что заказать на AliExpress в праздники Каникулы в самом разгаре, а Авто Mail.ru продолжает готовить подборки важных и нужных товаров. Что выбрать? Смотрите в нашем материале
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Популярные темы на «Детях»
Иностранные слова 498
Картинки. С Рождеством всех! 225
няня отказалась приходить на работу 224
Давайте вспомним себя мамой в первый раз? 102
Леди
Разведена и очень красива. С кем живет Дмитрий Шепелев Несмотря на семейный статус, Дмитрия Шепелева вряд ли можно назвать завидным женихом, ведь его сердце давно занято
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь