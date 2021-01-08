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07:29 (мск), источник: РБК

В Германии решили создать фонд для обхода санкций по «Северному потоку-2»

Парламент земли Мекленбург-Передняя Померания проголосовал за создание специального экологического фонда, который сможет участвовать в достройке трубопровода «Северный поток-2», сообщает Zeit Online.

Источник: AFP 2020

Премьер-министр земли Мануэла Швезиг заявила, что фонд должен будет в первую очередь продвигать проекты, способствующие защите окружающей среды и климата.

У него также будет возможность участвовать в завершении строительства газопровода, в том числе закупая необходимые детали и оборудование. Это сделано для того, чтобы обойти введенные в начале этого года санкции США, пишет Zeit.

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По словам Швезиг, участие фонда будет зависеть от того, продолжат ли США использовать инструмент санкций против европейских компаний.

Почетным председателем фонда должен стать бывший премьер-министр Мекленбург-Передней Померании Эрвин Зеллеринг. В бюджет фонда будет выделено €200 тыс.

Швезиг также заявила на заседании парламента, что власти по-прежнему считают строительство газопровода целесообразным и важным для энергоснабжения не только Германии, но и всей Европы. «И вообще, с каких пор стало нельзя защищать свои экономические интересы?», — заявила премьер-министр.

О планах по созданию фонда еще в начале декабря сообщала газета Bild. В частности. издание писало, что в начале своей работы фонд признает «Северный поток-2» важнейшим элементом защиты окружающей среды в регионе, а также «приложит все усилия» для завершения проекта.

Новые санкции против газопровода вступили в силу 1 января. Они содержатся в оборонном бюджете США на 2021 финансовый год. Под новые ограничения попадут компании, которые предоставляют страховые и сертификационные услуги в рамках строительства трубопровода, а также организации, проводящие работы по дооборудованию и модификации участвующих в строительстве проекта судов.

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