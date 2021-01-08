07:29 (мск), источник: РБК
В Германии решили создать фонд для обхода санкций по «Северному потоку-2»
Парламент земли
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У него также будет возможность участвовать в завершении строительства газопровода, в том числе закупая необходимые детали и оборудование. Это сделано для того, чтобы обойти введенные в начале этого года санкции США, пишет Zeit.
По словам Швезиг, участие фонда будет зависеть от того, продолжат ли США использовать инструмент санкций против европейских компаний.
Почетным председателем фонда должен стать бывший
Швезиг также заявила на заседании парламента, что власти
О планах по созданию фонда еще в начале декабря сообщала газета Bild. В частности. издание писало, что в начале своей работы фонд признает «Северный поток-2» важнейшим элементом защиты окружающей среды в регионе, а также «приложит все усилия» для завершения проекта.
Новые санкции против газопровода вступили в силу 1 января. Они содержатся в оборонном бюджете США на 2021 финансовый год. Под новые ограничения попадут компании, которые предоставляют страховые и сертификационные услуги в рамках строительства трубопровода, а также организации, проводящие работы по дооборудованию и модификации участвующих в строительстве проекта судов.