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15:08 (мск), источник: Ведомости

Цена нефти Brent превысила $55 за баррель впервые с февраля 2020 года

Стоимость мартовского фьючерса нефти марки Brent превысила $55 за баррель впервые с 25 февраля 2020 г., свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Источник: Reuters

По данным биржи на 14:55 мск, цена барреля Brent достигла $55,2. Мартовский фьючерс техасской WTI достиг $51,56 за баррель.

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В начале января вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия рассчитывает на восстановление цен на нефть в 2021 г. на фоне массовой вакцинации в странах-потребителях нефти.

Он также выразил надежду, что что ОПЕК+ сможет принимать правильные решения, руководствуясь уже проверенными инструментами, направленные на стабилизацию рынка и восстановление добычи. По его мнению, для России оптимальной является цена $45−55 за баррель.

При этом, как подчеркнул вице-премьер, Россия поддержит увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ в феврале 2021 г. на 500 тыс. баррелей в сутки. Весной уходящего года стороны договорились о рекордном сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки.

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