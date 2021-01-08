Цена нефти Brent превысила $55 за баррель впервые с февраля 2020 года

По данным биржи на 14:55 мск, цена барреля Brent достигла $55,2. Мартовский фьючерс техасской WTI достиг $51,56 за баррель.
В начале января вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия рассчитывает на восстановление цен на нефть в 2021 г. на фоне массовой вакцинации в странах-потребителях нефти.
Он также выразил надежду, что что ОПЕК+ сможет принимать правильные решения, руководствуясь уже проверенными инструментами, направленные на стабилизацию рынка и восстановление добычи. По его мнению, для России оптимальной является цена $45−55 за баррель.
При этом, как подчеркнул вице-премьер, Россия поддержит увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ в феврале 2021 г. на 500 тыс. баррелей в сутки. Весной уходящего года стороны договорились о рекордном сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки.