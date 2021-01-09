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00:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Индекс Московской биржи обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи на первой неделе нового года обновил исторический максимум, достигнув отметки 3475 пунктов. По темпам роста российские биржевые индикаторы оказались в числе лидеров. Позитивный настрой инвесторов сохраняется во всех странах — победа демократов на всех политических фронтах в США позволяет надеяться на расширение программы стимулирования экономики. Российский рынок поддержали и котировки нефти, которые впервые с февраля прошлого года достигли $56 за баррель.

ЦБ: $ 73.8757   +0.00 € 90.7932   +0.11 ММВБ: $ 74.1550   +0.23 € 90.6000   -0.50
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Первая неделя нового года прошла позитивно для российского фондового рынка. На фоне обновления исторических максимумов (в валюте) ведущими американскими индексами (Dow Jones, NASDAQ Composite, S&P 500), а также германским индексом DAX рублевый индекс Московской биржи в пятницу, 8 января, установил новый исторический рекорд — 3474,66 пункта.

Рост с начала года превысил 5%. Валютный индекс РТС достигал отметки 1481,84 пункта, обновив максимум с 25 февраля прошлого года. При этом с начала года его рост составил 5,7%, выведя его в число лидеров роста, — ведущие западные фондовые индикаторы за этот период прибавили на 2−5%.

Как отмечает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий, основным фактором роста глобальных рынков является Blue Wave в США, когда «демократы взяли под контроль все палаты парламента и президентское кресло».

Как отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, это фактически дает им «карт-бланш на принятие важных экономических законопроектов», при этом стоит учитывать, что Демократическая партия «выступает за более щедрое стимулирование экономики по сравнению с республиканцами».

Помимо глобальных факторов на российский рынок позитивно повлиял и рост котировок нефти.

По данным агентства Reuters, котировки ближайшего к исполнению фьючерсного контракта на нефть Brent достигали $56 за баррель — максимума с 25 февраля 2020 года. Рост с начала года составил более 7%. Обновили многомесячные максимумы и котировки нефти на спот-рынке: стоимость североморской Brent немногим превышала $55,9 за баррель, российской Urals приближалась к этой отметке. Как отмечает Андрей Русецкий, рублевая цена российской нефти приблизилась к 4,1 тыс. руб. за баррель, поэтому даже с учетом дисконта за низкие объемы добычи нефти по соглашению ОПЕК+ «российский бюджет чувствует себя более чем комфортно».

По словам директора аналитического департамента ГК «Регион» Валерия Вайсберга, основной вклад в рост российских индексов внесли бумаги нефтегазового сектора (за счет сохранения высоких цен на нефть и ослабления ограничений ОПЕК+ для России), «Газпрома» (завершение строительства «Северного потока-2» стало реальностью) и «Норильского никеля» (на фоне дальнейшего роста цен на цветные металлы). Остальные бумаги дорожали заметно медленнее, реагируя, скорее, на общий благоприятный фон.

Вместе с тем российская валюта не реагировала на рост нефтяных котировок — курс доллара на российском рынке колебался в диапазоне 73−75 руб./$.

По словам Валерия Вайсберга, получение демократами полного контроля над Конгрессом — благоприятный фактор для экономики США и для мира в целом, однако «повышает вероятность усиления давления на Россию». Сохранение геополитической премии предопределяет слабую реакцию рубля на динамику нефтяных котировок. Кроме того, как отмечает Сергей Суверов, Банк России приостановил продажу валюты в новогодние каникулы.

В целом на ближайшие дни участники рынка настроены позитивно. Как считает Валерий Вайсберг, оптимизм сохранится еще некоторое время, «пока центральные банки не начали выражать озабоченность относительно пузырей и готовить почву для постепенного ужесточения денежно-кредитной политики». По мнению Андрея Русецкого, сезонно ралли продолжается до февраля, так что «можно увидеть еще пару недель хорошего роста как российских акций, так и укрепления рубля».

Отдел финансов

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