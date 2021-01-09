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10:13 (мск), источник: ТАСС

Кабмин установил прожиточный минимум в 2021 году на уровне 11 653 рублей

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на 2021 год в размере 11 653 рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространенном в субботу.

Источник: Reuters

«Так, прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля», — уточняется в сообщении.

Кроме того, прожиточный минимум в 2021 году установлен на год, а не на квартал.

С 1 января в РФ вступил в силу закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума, предполагающей их определение исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше).

Закон также устанавливает МРОТ в размере «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, установленного в текущем году». В результате размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы — 12 792 рубля (ранее — 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ — 11 653 рубля (рост на 3,7%). По оценкам Минтруда, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.

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