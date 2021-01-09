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13:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Мишустин: за два года поддержка бизнесу составила 600 млрд руб

Премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил о мерах государственной поддержки бизнесу и сообщил, что за два года на эти цели ушло около 600 млрд руб. Государство помогло сохранить занятость в период пандемии, отметил он.

Источник: Reuters

«Всего было более 4,5 млн фактов оказания государственной поддержки за эти два года на сумму, мы посмотрели, около 600 млрд руб., — сказал господин Мишустин на встрече с главой бизнес-объединения “Опора России” Александром Калининым.— Ряд важнейших мер, которые были приняты с поддержкой президента и с предложением, в том числе “Опоры России”, оказали существенное влияние на сохранение занятости, развитие даже в это непростое время предпринимательства, двукратное сокращение нагрузки на фонд оплаты труда».

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Господин Калинин отметил, что снижение ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса в 2020 году сэкономило предприятиям 350 млрд руб. «Снижение страховых взносов в два раза… только одна эта мера, которая была принята с 1 апреля, экономит малому и среднему бизнесу 350 млрд руб., а в следующем году это будет и больше, поскольку президент нашей страны сказал, что эта мера вдолгую», — сказал он.

Президент России Владимир Путин объявил о мерах поддержки бизнеса в период пандемии весной. В их числе безвозмездная выплата 12,1 тыс. руб. на сотрудника, поддержка авиационных компаний в размере более 23 млрд руб. и льготные кредиты. Кроме того, был принят закон о снижении с 30% до 15% страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам МСП, а также об отсрочке уплаты налогов.

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