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10:43 (мск), источник: Daily Storm

В России появится новое требование к сигаретам

Изменение позволит сократить число пожаров — непотушенные окурки являются главной причиной возгораний в РФ.

Источник: Reuters

МЧС России и Минздрав готовят новое требование к сигаретам — они должны быть самозатухающими. Изменение может быть введено через два года, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев. Ведомства надеются, что это позволит сократить число пожаров в стране.

«Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими, это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению. Надеемся, что через два года этот стандарт будет утвержден в России», — рассказал Еникеев (цитата по ТАСС).

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По словам чиновника, такая норма уже давно действует в странах Европы. Он уточнил, что в России сейчас в производстве сигарет используют селитрованную бумагу, которая хорошо горит.

Еникеев также отметил, что, по данным МЧС, неосторожность при курении является главной причиной возникновения пожаров. «Непотушенная сигарета попадает на постель, диваны или на пол, а температура в зоне соприкосновения с поверхностью достигает 450 градусов, что и приводит к возгораниям», — приводит агентство его пояснение.

Осенью 2020 года Госдума приняла закон о повышении ставки акцизов на 20% на всю табачную продукцию с 1 января 2021 года. Предполагается, что это позволит сохранить российскому бюджету около 80 миллиардов рублей. По мнению представителей табачного рынка, цена на сигареты в 2021 году вырастет не меньше, чем на 20 рублей за пачку.

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