Мировой рынок криптовалют обвалился больше чем на $220 млрд из-за отката биткоина почти на $10 000

Общая капитализация мировых криптовалют снижалась в понедельник на $221,1 млрд в сравнении с пиковым значением 10 января, следует из данных портала CoinMarketCap. Если на пике 10 января рынок оценивался в $1,117 трлн, то в понедельник на минимуме — лишь в $896,6 млрд. В сравнении с финальной ценой торгов 10 января ($1,006 трлн) падение составило $109 млрд.
К 12:30 мск капитализация рынка составляла $952,28 млрд — падение на 14,72% в сравнении с предыдущим днем.
Основным драйвером падения стал биткоин, на который приходится больше двух третьих всего рынка криптовалют.
Биткоин к 12:30 мск торговался по $35 550 — это падение на 13%, указал CoinMarketCap. На минимуме за день криптовалюта стоила $32 829,33. Это на $9117 меньше, чем было 8 января, когда биткоин достиг рекордного на данный момент значения в $41 946,74.
Вторая крупнейшая криптовалюта Ethereum тоже упала — к 12:30 мск на 18%, до $1100.
Распродажа после крутого ралли может означать, что часть инвесторов в криптовалюты решила зафиксировать прибыль, предположил CNBC. Но биткоин известен своими «дикими» скачками стоимости, добавил телеканал. Bloomberg заявил о худшем двухдневном падении биткоина с марта 2020 года. «Нужно еще понять, начало ли это более значительной коррекции. Но мы уже видели подобный перелом параболы: может быть, так и есть», — заявил агентству руководитель отдела развития бизнеса криптовалютной биржи Luno в Сингапуре Виджай Айяр.
В декабре 2017 года биткоин впервые добрался до значительного пика, почти достигнув $20 000. Но за этим последовал быстрый откат, в результате которого криптовалюта снижалась до $3500. В 2020 году стоимость биткоина выросла более чем в четыре раза. «Параболический взлет биткоина неустойчив в ближайшей перспективе. Уязвим к отскоку. Пора забирать деньги со стола», — написал в Twitter инвестиционный директор компании Guggenheim Investments Скотт Майнерд.
5 января аналитики JPMorgan допустили, что криптовалюта может вырасти в перспективе до $146 000, при условии, что станет более стабильной.