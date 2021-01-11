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19:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян предупредили о росте цен на сигареты

Россиян предупредили о росте цен на сигареты в случае внедрения самозатухающей бумаги, поскольку она стоит в пять раз дороже стандартной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей табачных компаний.

Источник: AP 2020

Как стало известно 11 января 2021 года, МЧС вместе с Минздравом готовят новые требования к сигаретам, согласно которым те должны производиться с использованием специальной бумаги. Директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев заявил, что переход к выпуску сигарет с такой бумагой потребует инвестиций и времени со стороны табачных производителей.

Руководитель «БАТ Россия» по связям с госорганами Олег Барвин отметил, что в настоящее время в стране отсутствует производство самозатухающей бумаги, поэтому табачным компаниям придется ее импортировать.

После того, как производство наладят, оно будет обходиться дополнительно в 100 миллионов евро ежегодно.

Вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International в России Сергей Слипченко напомнил, что сейчас самозатухающая бумага производится только в нескольких странах мира (в Испании, Австрии и Китае). По его мнению, в стране нужно создавать условия для постепенного перехода на использование более безопасной бумаги.

В МЧС ранее поясняли, что сигарета со специальной бумагой просто гаснет, если не сделать затяжку. В ведомстве рассчитывают, что новый стандарт утвердят в России через два года.

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