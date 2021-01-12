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13:20 (мск), источник: Газета.Ру

Россияне стали больше занимать «до зарплаты»

Россиянам не хватает денег на самое необходимое и они вынуждены брать микрозаймы «до зарплаты». Зарплатные кредиты растут уже несколько месяцев подряд, а в ноябре количество таких займов резко выросло — на 13%, свидетельствуют данные НБКИ. Декабрь и январь, скорее всего, тоже покажут рост.

Источник: РИА "Новости"

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) подсчитало количество микрокредитов, выданных россиянам за 11 месяцев прошлого года: в январе-ноябре было оформлено 16,7 млн кредитов.

Это примерно столько же, сколько и за аналогичный период 2019 года. Тогда было выдано 16,8 млн. Таким образом, можно сказать, что сегмент микрозаймов практически полностью восстановился, отмечается в исследовании НБКИ.

Но самое интересное, что в октябре и ноябре 2020 года микрофинансирование пошло в рост. В октябре было выдано 1,67 млн единиц микрозаймов (плюс 11,4% к аналогичному периоду 2019 года).

В ноябре было выдано 1,72 млн единиц микрозаймов, что уже на 13,1% больше, чем в ноябре 2019 года (1,52 млн единиц).

Как поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, микрокредиты (до 30 тысяч рублей) считаются займами «до зарплаты», их обычно берут на самое необходимое.

Жизнь взаймы восстановилась

«Выдача займов “до зарплаты” полностью восстановилась после сокращения весной 2020 года, связанного с карантинными мероприятиями», — отмечает Волков.

Снижение выдачи займов наблюдалось в апреле. Тогда на фоне карантинных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса, падение выдачи микрозаймов по сравнению с мартом составило 26,4%.
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Впрочем, еще хуже ситуация была в других сегментах необеспеченного кредитования — потребкредиты и кредитные карты, отмечают в НБКИ. То есть, весной был отскок от низкой базы, но во второй половине года наблюдается стабильный рост.

«В целом, начиная с мая процесс восстановления рынка микрозаймов шел постепенно, но достаточно уверенными темпами. При этом осенью число выданных микрозаймов росло темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели», — добавляет представитель бюро.

Наибольшее количество займов было выдано в относительно благополучных регионах России — в Москве (775,8 тысяч единиц), Московской области (690,4 тыс. ед.), Краснодарском крае (610,1 тыс. ед.), а также в Свердловской (608,3 тыс. ед.) и Кемеровской (579,8 тыс. ед.) областях.

При этом Москва и Московская область и в прошлые годы удерживали лидерство по займам «до зарплаты».
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Самую заметную динамику прироста выданных займов за 11 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2019 года продемонстрировали опять же Московский регион, а также Кемеровская область (+14,4%), Приморский край (+14,0%), Иркутская область (+8,2%).

А сокращение количества выданных займов наиболее заметно за этот же период произошел в Архангельской области (-20,9%), Белгородской (-14,5%) и Вологодской (-14,2%) областях.

Данные за декабрь, судя по статистике традиционно показывают повышенные темпы микрокредитования. Кроме того, в декабре граждане обычно активнее берут не только кредиты «до зарплаты», но и «кредиты на любые суммы» — на покупку телефонов, бытовой техники, парфюмерии.

Потребительских кредитов в декабре в среднем выдается на 20% больше, чем в предыдущие месяцы, отмечают в НБКИ.

Самое большое отклонение от среднемесячных значений (более чем на треть) фиксируется при выдаче сумм от 30 до 100 тыс. руб. Самыми активными заемщиками в «высокий сезон», в декабре становятся граждане в возрасте 30−39 лет.

Исследование основано на данных, поступивших в НБКИ от трех тысяч микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов.

Рост спроса на микрозаймы, очевидно, связан с падением доходов населения из-за кризиса, уточняет аналитик «БКС мир инвестиций» Егор Дахтлер.

При этом качество этих заемщиков не позволяет им претендовать на получение кредита в банке, поэтому они вынуждены идти на рынок микрофинансирования с его завышенными процентами по кредиту.
Егор Дахтлер
эксперт
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Индекс интенсивности труда снижается

О том, что россиянам в последние месяцы все труднее становится сводить концы с концами свидетельствует также ноябрьский Индекс интенсивности выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности. Индекс ежемесячно составляет институт «Центр развития» Высшей школы экономики с использованием данных Росстата и Банка России. По девяти видам экономической деятельности: сельское хозяйство; добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство; грузовой транспорт, оптовая и розничная торговля и другим.

После подъема с июня по сентябрь, как отмечают эксперты ВШЭ, в ноябре 2020 года произошло снижение этого индекса.

«Наиболее ощутимым оказался ноябрьский спад интенсивности перевозок грузов транспортом, выпуска продукции сельского хозяйства, оборота оптовой и розничной торговли», — говорится в исследовании ВШЭ.

Иными словами, бизнес стал меньше производить товаров и услуг, заработки россиян снизились и многие вынуждены брать кредиты, чтобы дотянуть до следующей зарплаты.

Рост зарплатных займов в России проходит на фоне беспрецедентных мер прямой финансовой поддержки граждан в США и ряде стран Европы. В Конгрессе США еще в декабре была одобрена идея раздать американцам по $2 тысячи. С такой инициативой выступил президент США Дональд Трамп. Сначала парламентарии предлагали выплаты в $600, но Трамп назвал такое пособие «нелепо низким» и потребовал добавить денег. Выплаты предназначены для людей с доходом менее $75 тысяч в год. На это будет потрачено $900 млрд. Во время первой волны кризиса в 2020 году на пособия гражданам США было выдано пособий на $1,8 трлн.

В США в первую волну пандемии выплачивались как одноразовые пособия, так и Pandemic Money в размере $600 в неделю, отмечает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. «И на тот момент подобная помощь помогла многим домохозяйствам удержаться на плаву, а экономике — не упасть слишком глубоко. Но эти же выплаты и породили массу проблем», — говорит Коренев.

Например, часть американцев, подсевших на пособия, не спешили возвращаться на работу, так как выплаты со стороны государства оказались больше, чем их обычные доходы.

Российское государство такой формат господдержки категорически не приемлет и понятно, почему. Для существенных по объему выплат придется интенсивно расходовать резервы, либо включать печатный станок, что тут же разгонит инфляцию, нивелировав при этом весь позитивный эффект от «вертолетных денег», считает эксперт.

«Короткий» в части рабочего времени, но праздничный январь (Новый год, Рождество, Старый новый год, Крещение) тоже покажет повышенный интерес россиян к Payday Loans — займов «до зарплаты», прогнозирует эксперт «Финам».

Коренев утверждает, что оказывать финансовую помощь во время пандемии, конечно, необходимо, в том числе малоимущим. «Но все же, если мы хотим получить действительно мощный положительный эффект, основанный на экономических преобразованиях, финансовую помощь надо оказывать тем, кто производит добавленную стоимость. Бизнесу. И не только государственному», — заключает эксперт.

Рустем Фаляхов

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