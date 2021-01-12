Лидеры криптогонки: кто стал миллиардером благодаря росту биткоина
Что объединяет 26-летнего уроженца России, венчурного инвестора из Кремниевой долины и судившихся с Цукербергом близнецов? Все они годами продолжали держать свои криптовалютные активы, несмотря на скептицизм рынка и падение их стоимости, а теперь пожинают плоды. Forbes подсчитал, кто разбогател больше всех на недавнем росте биткоина.
В мире инвестиций деньги говорят сами за себя. Однако иногда подтверждение своей правоты оказывается важнее горы денег. За последнее десятилетие подлинные приверженцы криптовалютной революции превратили то, что некогда считалось галеркой финансового мира, в новый класс активов стоимостью в триллион долларов. Теперь, пересчитывая свои цифровые монеты, они готовы принимать поздравления.
Взять, к примеру, криптоинвестора Кэмерона Уинклвосса, который вместе со своим братом-близнецом Тайлером судился с Facebook, утверждая, что Марк Цукерберг украл у них идею своей социальной сети. Чтобы отвязаться от претензий, Цукерберг выплатил им сравнительно мелкую сумму, которую братья в 2012 году вложили в биткоин. Над ними смеялись годами — еще бы, двое гребцов из Гарварда, которые ищут славы и богатства в цифровых валютах наряду с ботаниками, анархистами и спекулянтами. Но затем биткоин начал обновлять максимумы и притягивать массу последователей из традиционного мира финансов и общества. Теперь, когда Цукерберг становится все более противоречивой фигурой, Уинклвоссам найдется что сказать по поводу истории с Facebook: невелика потеря!
«Биткоин обогнал Facebook $FB по рыночной капитализации», — написал Кэмерон Уинклвосс в Twitter, когда в пятницу цена биткоина сначала превысила $40 000, затем $41 000 и продолжила расти. «Неудивительно, что денежная сеть оказалась дороже социальной», — добавил Уинклвосс. Конечно, им с братом предстоит проделать еще долгий путь: состояние Марка Цукерберга оценивается в $94 млрд. Однако их бравада небезосновательна:
недавний скачок стоимости криптовалют привел к тому, что каждый из Уинклвоссов, как полагает Forbes, по состоянию на утро 11 января владел цифровыми активами стоимостью $1,4 млрд, что в два раза дороже, чем всего лишь месяц назад.
За последний год рынок акций, бросивший вызов гравитации, радовал многих инвесторов, но никто из них не счастлив так, как владельцы биткоинов. Индекс S&P 500 вырос на 17% с начала января 2020 года по 11 января 2021-го, тогда как биткоин за тот же период подорожал на 400%, увлекая за собой и другие цифровые валюты.
Согласно данным аналитического сервиса Messari, специализирующегося на криптовалютном рынке, сейчас все криптовалюты стоят в общей сложности больше $920 млрд, а в пятницу этот показатель достигал примерно $1 трлн.
Что вызвало это ралли? Ответ прост: когда коронавирус вынудил Федеральную резервную систему напечатать триллионы долларов для того, чтобы поддержать экономику и отсрочить рецессию, инвесторы стали воспринимать биткоин как защиту от инфляции. В отличие от ценового ралли 2017 года, когда биткоин подорожал с $1000 до $19 000 благодаря розничным инвесторам, недавним ростом мы обязаны крупным институциональным вложениям и упрощению способов покупать и хранить криптовалюту.
В 2020 году платежная компания Square потратила $50 млн корпоративных средств на покупку биткоинов. Сейчас это вложение оценивается в $161 млн. Миллиардер и основатель хедж-фонда Пол Тюдор Джонс сообщил, что хранит около 2% своих активов в криптовалюте, а инвестиционная компания Northern Trust объявила, что планирует упростить для клиентов хранение биткоинов, эфира, XRP, лайткоинов и Bitcoin Cash. PayPal позволяет 300 млн своих пользователей покупать биткоины и тратить их у 26 млн торговцев, которых поддерживает сервис.
За это время некоторые инвесторы в цифровые валюты заметно разбогатели, а несколько из них даже недавно попали в ряды криптомиллиардеров.
Используя всевозможные данные, от публично доступных цифровых кошельков до старомодных журналистских приемов, мы решили найти главных бенефициаров недавнего криптобума. Наш рейтинг, конечно же, не исчерпывающий, но он позволяет оценить, насколько выросли состояния некоторых людей благодаря криптовалютам.
AP 2020
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Кэмерон и Тайлер Уинклвосс
Оценочная стоимость криптовалютных активов: $1,4 млрд (у каждого)
Предприниматели изначально прославились тем, что наняли Марка Цукерберга для создания прототипа Facebook, а затем обвинили его в краже их идеи. Впоследствии Уинклвоссы стали одними из первых известных покупателей биткоинов и основали криптовалютную биржу Gemini, где сейчас проводятся сделки примерно на $300 млн ежедневно. К апрелю 2013 года братья-близнецы владели биткоинами на сумму около $11 млн. На тот момент цена биткоина составляла примерно $120. Если предположить, что они сохранили большую часть коинов и токенов эфира, сейчас каждый из них владеет криптоактивами стоимостью больше $1,4 млрд. Братья отказались дать комментарии.
Twitter/MatthewRoszak
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Мэттью Росзак
Оценочная стоимость криптовалютных активов: $1,2 млрд
В конце 1990-х и начале 2000-х Росзак работал в сфере венчурных инвестиций и был предпринимателем. Свои первые биткоины он купил в 2012 году. Сейчас его основная деятельность — стартап Bloq, сооснователем которого он стал пять лет назад. Bloq предоставляет консультации по всем вопросам, от обработки платежей за «стейблкоины» (криптовалюта, привязанная к стоимости обычной валюты) до помощи банкам в безопасном хранении цифровых активов. Среди его клиентов — Citigroup и Discover.
Росзак долгое время был блокчейн-евангелистом и недавно стал одним из лидеров инициативы, предполагающей предоставление каждому американскому конгрессмену цифровых активов на $50. По оценке Forbes, его криптовалютный капитал за год вырос с примерно $300 млн до $1,2 млрд. «Это будут ревущие двадцатые биткоинов», — говорит инвестор.
AP 2020
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Тим Дрейпер
Оценочная стоимость криптовалютных активов: $1,1 млрд
Будучи членом инвестиционной династии Дрейперов из Кремниевой долины, в 1985 году он стал партнером-основателем венчурной компании Draper Fisher Jurvetson, которая инвестировала в десятки стартапов — от Tesla до ныне не существующей компании Theranos. Дрейпер рассказывал, что в 2014 году купил 29 656 биткоинов, конфискованных маршалами США на закрытом черном рынке «Шелковый путь». Каждый биткоин обошелся инвестору в $632 — то есть в сумме он заплатил $18,7 млн. Сейчас эти активы стоят $1,1 млрд.
«Доллары — это валюта прошлого, — написал Дрейпер в электронном письме Forbes. — Биткоин — вот валюта будущего. Сейчас мы наблюдаем глобальный антропологический переход от долларов к биткоинам. Учитывая это, я продолжаю держать и покупать все больше активов». Дрейпер отклонил просьбу Forbes об интервью.
AFP 2020
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Майкл Сэйлор
Оценочная стоимость криптовалютных активов: $600 млн
Финансовый директор аналитической фирмы MicroStrategy ворвался на рынок биткоина в 2020 году, убедив коллег из MicroStrategy инвестировать больше $1,1 млрд в криптовалюты при средней цене около $15 964 (сейчас эти коины стоят $2,4 млрд). Причиной стало беспокойство Сэйлора возможным обесцениванием американской валюты из-за действий ФРС, напечатавшей триллионы долларов в коронакризис. С 11 августа, когда MicroStrategy объявила о первой покупке биткоинов, ее акции выросли в четыре раза. В октябре Сэйлор сообщил, что потратил около $175 млн личных средств на покупку 17 732 биткоинов. Сегодня они стоят $600 млн. Прибавьте это к его доле в MicroStrategy стоимостью $1,2 млрд, и мы получаем нового миллиардера.
«Американская мечта нуждается в надежной валюте», — говорит Сэйлор.
AP 2020
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Майк Новограц
Оценочная стоимость криптовалютных активов: $478 млн
После серии неудачных инвестиций большая часть его состояния испарилась, однако титан хедж-фондов из Goldman Sachs и Fortress Group возродился, став гуру криптовалюты. Новограц основал и руководит компанией Galaxy Investment Partners, которая специализируется на инвестициях и разработках в сфере связанных с криптовалютой услуг. В 2013 году он лично инвестировал в биткоины $7 млн, а затем использовал эти активы как начальный капитал Galaxy. На основе информации, которую компания публиковала в сентябре 2020 года, Forbes может оценить криптоактивы Galaxy в $621 млн, что на 300% больше, чем было четыре месяца назад. Поскольку Новограцу принадлежит 77% компании, его долю можно оценить в $478 млн. Эта оценка не включает криптовалюту, которой Новограц может владеть лично и информацию о которой он отказался предоставить.
AFP 2020
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Виталик Бутерин
Оценочная стоимость криптовалютных активов: $360 млн
Создатель Ethereum, второй по популярности криптовалюты, капитализация которая сейчас оценивается в $123 млрд, тоже заметно разбогател. Бутерин известен скорее своим академическим и социальным интересом к криптовалюте, чем инвестициями. Однако это не значит, что у него нет материального интереса. Сейчас ему принадлежит больше 333 000 токенов эфира общей стоимостью около $360 млн. Год назад те же цифровые коины стоили всего $45 млн.
Как мы считали
В прошлый раз при составлении списка криптовалютных миллиардеров в феврале 2018 года мы оценивали стоимость принадлежащих предпринимателям долей в компаниях и их криптовалютных вложений. Для нового списка мы учитывали исключительно криптовалютные активы инвесторов. Их стоимость оценивалась исходя из курса криптовалют на 16.00 мск 11 января.
Майкл дель Кастильо, Стивен Эрлих, Джефф Кофлин, Антуан Гара