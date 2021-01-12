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17:41 (мск), источник: Ведомости

Эксперты назвали самые прибыльные для россиян инвестиции во время пандемии

Самыми выгодными вложениями в 2020 г., на который пришлась пандемия коронавирусной инфекции, стали биткоин, золото и акции иностранных компаний, говорится в исследовании экспертов аналитической службы FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Ведомостей».

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Источник: Reuters

«Наибольшую прибыль получили рисковые инвесторы, вложившиеся в биткоин. Приобретя криптовалюту на 100 тыс. руб. в первые январские дни, к концу декабря можно было получить 354 тыс. руб. прибыли», — сказано в тексте исследования. Так, по данным портала Coinmarketcap, 1 января прошлого года биткоин стоил $7,2 тыс., а к 31 декабря подорожал примерно в четыре раза — почти до $29 тыс.

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Консервативные инвесторы, вложившиеся в популярный антикризисный актив — золото — получили прибыль в 43,3 тыс. руб. на 100 тыс. руб. или 38,4% за вычетом инфляции. Люди, которые инвестировали в американские акции, смогли выручить 40,7 тыс. руб. на 100 тыс. руб., то есть их реальная рублевая доходность составила 35,8%.

Доходы с российского фондового рынка, набравшего популярность во время пандемии, были меньше, выяснили аналитики. Инвесторы, в начале 2020 г. вложившиеся в российские акции и переждавшие острую фазу коронакризиса без распродажи подешевевших бумаг, смогли заработать 12,8 тыс. руб. с вложенных 100 тыс. руб., реальная доходность с учетом инфляции достигла 7,9%. Вложения в российские облигации федерального займа (ОФЗ) принесли с учетом купонного дохода 8,5 тыс. руб. прибыли со 100 тыс. руб. или 3,6% доходности, а корпоративные облигации российских компаний — 8,2 тыс. руб., или 3,3% реальной доходности.

Смогли заработать и россияне, в январе купившие доллары и евро, отметили эксперты.

Поскольку за прошлый год доллар подорожал на 20%, а евро — на 32%, с вложения в 100 тыс. руб. можно было выручить 19,9 тыс. руб. и 32 тыс. руб. соответственно, то есть доходность в 15% и 27,1%. Схожая доходность была и у валютных вкладов.

Наименее доходным вложением аналитики назвали рублевый депозит. Они пояснили, что в начале 2020 г. доходность по таким вкладам, предусмотренным на срок от одного года, в крупнейших банках достигала 7,3%, то есть со 100 тыс. руб. можно было получить номинальный доход около 7,3 тыс. руб. Однако затем с учетом годовой инфляции 4,9% такой финансовый результат оказался гораздо меньше, реальная доходность вклада в рублях составила всего 2,4%.

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