Дорси и Цукерберг потеряли почти $5 млрд после блокировки аккаунтов Трампа

Состояние сооснователя и гендиректора Twitter Джека Дорси в понедельник сократилось на $843 млн и, по данным рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в реальном времени, составило $12,1 млрд. Значительно сократилось и состояние Марка Цукерберга, который за день потерял $3,9 млрд. Согласно Forbes Real-Time, состояние основателя Facebook теперь оценивается в $94 млрд.
Ранее администрации Twitter и Facebook приняли решение заблокировать аккаунты действующего президента США Дональда Трампа. Руководство Twitter удалило его учетную запись навсегда, обвинив в «подстрекательстве к насилию» в связи с событиями в Вашингтоне 6 января, когда сторонники Трампа ворвались в здание конгресса и попытались сорвать утверждение итогов президентских выборов. Компания пояснила, что высказывания Трампа в соцсети могут спровоцировать повторные атаки, в том числе в день инаугурации победителя выборов Джо Байдена. В ответ Трамп обвинил Twitter в сговоре со своими политическими оппонентами и заявил, что изучит возможность создания собственной онлайн-платформы.
Facebook и принадлежащий ему Instagram заморозили личные страницы Трампа «на неопределенный срок». Цукерберг отметил, что действующий президент не получит доступ к аккаунтам «по крайней мере, до завершения мирной передачи власти», подчеркнув, что считает недопустимым использование соцсетей для «подстрекательства мятежа против демократически избранного правительства».
Стоимость акций компаний после блокировок Трампа начала стремительно снижаться.
На закрытии 8 января бумаги Facebook торговались по $267,57, на закрытии торгов в понедельник они стоили $256,84 (падение почти на 4%). Акции Twitter 8 января на закрытии торгов стоили $51,48, в понедельник они торговались по $48,18 (минус 6,4%).