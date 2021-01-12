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17:24 (мск), источник: ТАСС

Россия вошла в тройку главных торговых партнеров Украины в 2020 году

КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Россия вошла в тройку главных торговых партнеров Украины по итогам 2020 года. Об этом во вторник сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Источник: AP 2020

«Страны, из которых больше всего импортировали товары на Украину: Китай — $8,3 млрд, Германия — $5,1 млрд и Россия $4,6 млрд. Экспортировали с Украины больше всего в Китай — $7,1 млрд, Польшу — $3,3 млрд, Россию — $2,7 млрд», — сказано в сообщении ведомства в Facebook.

Основу экспорта Украины составили зерновые, черные металлы, жиры и масла животного или растительного происхождения. При этом в страну преимущественно завозились такие категории товаров, как минеральное топливо, нефть и продукты ее переработки, машины, оборудование и механические устройства, наземный транспорт.

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В целом, по данным ведомства, в 2020 году импорт товаров на Украину сократился на 10,3% до $54,2 млрд, экспорт товаров сократился на 1,7% до $49,2 млрд.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что Украина ежегодно теряет миллиарды долларов из- за действия Соглашения об ассоциации с ЕС, условия которого для экономики страны являются «катастрофическими».

Ссылаясь на данные Госстата Украины, политик сообщил, что из-за «асимметричных и дискриминационных» условий зоны свободной торговли с ЕС отрицательное сальдо торгового баланса в 2020 году для Киева составило $5,09 млрд.

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