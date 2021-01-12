18:58 (мск), источник: Коммерсантъ
Пекин усиливает давление на бизнес-империю богатейшего человека Китая
Власти КНР продолжают наступление на
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Тема таинственного исчезновения звезды китайского бизнеса Джека Ма, который до недавнего времени был и одним из самых заметных ньюсмейкеров, после нового года стала одной из топовых новостей мировых СМИ, в первую декаду января выходящих с броскими заголовками «Пропавший миллиардер», «Где Джек Ма?», «Создатель Alibaba Group лег на дно».
Разбираясь в загадочной истории Джека Ма и волне слухов, наводнивших китайские соцсети, газета The Wall Street Journal в публикации со ссылкой на свои источники сообщает о том, что власти КНР усиливают давление на Джека Ма, пытаясь добиться доступа к огромной базе потребительских данных, собранных его технологической и финансовой империей.
Учитывая, что миллиардер изначально был категорически против передачи информации о клиентах контролирующим органам КНР, в декабре прошлого года финансовые регуляторы потребовали от компаний Ма отказаться от прежней
При этом, по оценке экспертов издания, возможностей для контригры у Джека Ма, несмотря на его огромное состояние и обширные связи в китайском руководстве, немного. По данным ряда источников, развернутая на него атака в Пекине идет с самого верха — со стороны председателя КНР Си Цзиньпина, который в определенный момент счел непозволительными поведение бизнесмена и его нежелание играть по государственным правилам и решил поставить его на место.
Ситуация накаляется еще больше в связи с тем, что сам Джек Ма — один из богатейших людей Китая, в рейтинге журнала Forbes неизменно входящий в двадцатку самых состоятельных людей мира, уже несколько месяцев упорно хранит молчание, не появляясь на публике, и его местоположение неизвестно.
Отсутствие Джека Ма особенно бросалось в глаза накануне Нового года и в период новогодних праздников, когда первые лица бизнеса подводят итоги проделанной работы и заявляют о своих планах на будущее.
Кроме того, было отменено его посещение других рейтинговых публичных мероприятий, причем краткие официальные разъяснения Alibaba Group сводились к тому, что, произошли ошибки в планировании графика миллиардера и его планы пришлось корректировать.
Однако какие срочные дела возникли у Джека Ма, заставившие его перекраивать рабочий график, его компания так и не сообщила. А сам миллиардер, как отмечает Bloomberg, для комментариев
По мнению экспертов, такое поведение выглядит странным вдвойне, учитывая то, что Ма всего любил паблисити, и кроме того, во время юридических и регулятивных разбирательств китайские бизнесмены стараются по возможности не выпадать из информационного пространства.
По данным многочисленных источников, на которые ссылаются мировые СМИ, роковым днем для него стало 24 октября прошлого года, когда Джек Ма выступил на крупнейшем
В своей обличительной речи, которая шла вразрез с линией Коммунистической партии и правительства КНР, Джек Ма призвал к реформе системы финансового надзора, указав на то, что ее реорганизация позволит стимулировать экономический рост.
По данным представителей окружения Джека Ма, на которых ссылается Reuters, накануне его выступления близкие ему люди советовали отредактировать его речь, смягчив наиболее острые места, однако Джек Ма делать это отказался.
Между тем крамольная речь Джека Ма совпала с состоявшимся в октябре прошлого года Пятым пленумом ЦК КПК. На форуме было заявлено, что «корабль социализма с китайской спецификой стремительно идет вперед на всех парусах», управляемый мудрым руководителем — председателем КНР товарищем Си Цзиньпином. По данным The Wall Street Journal, разозленный дерзостью Джека Ма Си Цзиньпин и отдал команду контролирующим органам начать «копать» под Alibaba Group, после чего Джек Ма исчез из поля зрения общественности.
Тем временем атака на
Сергей Строкань