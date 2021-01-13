11:02 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Российский уголь зазимует в Европе
Экспорт российского энергетического угля растет на 20% в последние недели на фоне увеличения цен в Европе и Азии
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Российские производители и экспортеры энергетического угля получили возможность увеличить поставки в Европу и Азию по более комфортным ценам. С конца ноября энергетический уголь в Европе на условиях CIF ARA подорожал на 23%, до $70 за тонну. В Азии австралийский уголь подорожал на 32%, до $83 на базисе FOB Ньюкасл.
Изменению тренда способствовало падение цен на газ, который вытеснял уголь в генерации электроэнергии в Европе. В сентябре ситуация начала меняться. Европейские цены на энергетический уголь увеличились на 50%, до $58 за тонну, достигнув уровней годичной давности. Главными выгодоприобретателями стали российские поставщики, так как для производителей из США европейские цены все еще оставались на тот момент низкими, а в Колумбии начались перебои с добычей.
В СУЭК, «СДС-Угле», «Кузбассразрезугле» на вопросы «Ъ» о влиянии текущих рыночных условий на экспорт не ответили. Но судя по данным железнодорожных отгрузок, экспорт угля уже резко растет.
Как пояснили «Ъ» в ОАО РЖД, в декабре 2020 года при общем росте погрузки угля на 5,9% к аналогичному периоду 2019 года погрузка на экспорт выросла на 20%, в том числе в направлении портов
«Мы наблюдаем уже последние несколько месяцев, вторую половину года, как последовательно возрастают объемы экспорта угля», — сказал Анатолий Яновский, заместитель министра энергетики РФ, 27 ноября 2020 года.
По итогам первых 11 дней января тенденция сохраняется, рассказывают в ОАО РЖД: погрузка угля выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспортные поставки увеличились более чем на 20%, в том числе в направлении портов
«В условиях недозагруженности железнодорожной инфраструктуры на
Текущий рост цен стал приятным сюрпризом для рынка. Так, аналитики УГМК, в состав которой входит «Кузбассразрезуголь», говорили о возможном падении цен на энергетический уголь в Атлантическом бассейне в
В Европе спотовые цены на газ превышают $280 за тыс. кубометров, при этом уже при цене выше $200 за тыс. кубометров работа современных угольных станций становится более рентабельной, чем газовых, а при $300 за тыс. кубометров становится выгодным запуск даже 40-летних угольных блоков.
По словам Айрата Халикова из Газпромбанка, рост цен на энергетические угли связан с ростом спроса в промышленности после смягчения жестких карантинов. Вторым фактором является текущая зима в Европе и Северной Америке, которая холоднее, чем зимы 2018−2019 и 2019−2020 годов. Это привело к росту спроса на природный газ и энергетические угли со стороны электростанций и коммунальных служб, говорит аналитик. Дополнительным фактором являются перебои экспорта из Индонезии
Аналитик отмечает, что рост цен на угли произошел в удачное время: крупные поставщики как раз готовились перезаключать годовые и полугодовые контракты и смогли договориться о более выгодных условиях.
«Для российских угольщиков важным позитивным моментом является девальвация рубля в 2020 году, что позволило снизить долларовые затраты», — полагает эксперт. Однако, добавляет он, нужно учесть, что девальвация рубля также увеличивает затраты на импорт оборудования, что в целом будет влиять негативно на инвестиционную активность и может замедлить темпы роста.
Евгений Зайнуллин, Наталья Скорлыгина