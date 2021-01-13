Цены на Brent и WTI достигли наибольших значений с прошлого февраля

По состоянию на 5:45 мск баррель Brent торгуется на уровне $57,17, подорожав на 0,78%. Пока это максимальное суточное значение на торгах.
Американская нефть WTI находится на уровне $53,73 (+0,98%) за баррель с поставкой в феврале. На максимуме цена доходила до $53,74 за баррель. На этой отметке WTI последний раз торговалась 20 февраля 2020 года.
Стоимость нефти растет из-за данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США. Согласно им, запасы нефти в Штатах по итогам прошлой недели снизились на 5,82 млн барр., что оказалось значительно больше прогноза (2,7 млн барр.). Официальные данные по этой теме Минэнерго США опубликует позднее. Аналитики прогнозируют, что министерство сообщит о снижении запасов на 2,26 млн барр.
С начала года цены на нефть уверенно растут. Этому в том числе способствует негативная динамика курса доллара к другим ключевым мировым валютам. Несмотря на это, аналитики говорят, что для нефтяного рынка сохраняются некоторые риски, так как снижение запасов и рост цен могут побудить производителей нефти увеличить добычу.