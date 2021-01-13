Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Банки ограничат снятие наличных К чему готовиться клиентам
Фоторепортажи
12Большая пресс-конференция Владимира Путина
12Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
09:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван самый подорожавший в России продукт

Росстат назвал самый подорожавший в 2020 году продукт питания. Список возглавил сахар-песок, который за 12 месяцев прибавил 64,54 процента, пишет «Интерфакс».

Источник: AP 2020

Цена на подсолнечное масло за год взлетела на 25,91 процента, стоимость фруктов и овощей — на 17,4 процента, крупы подорожали на 20,12 процента, яйца — на 15,14 процента, макароны — на 12,08 процента.

Новость
Песков: Путин следит за ситуацией с ценами на продукты

Кроме того, взлетели цены и на такие продукты, как хлеб и хлебобулочные изделия (плюс 7,32 процента), рыба и морепродукты (5,18 процента), сливочное масло (4,15 процента), молоко и другие молочные продукты (3,55 процента), мясо и птица (2,73 процента). В целом же продукты питания подорожали за прошлый год на 7,21 процента. Для сравнения, в 2019 году рост цен составил 2,75 процента.

В декабре рост цен на еду привел к недовольству президента России Владимира Путина. Как пояснял глава Минэкономразвития Максим Решетников, рост цен на еду в России спровоцировали снижение урожая, падение курса рубля и рост мировых цен на продовольствие. В результате в стране впервые за последние годы ввели госрегулирование цен на продукты.

Производители и ретейлеры 16 декабря подписали соглашение, согласно которому до 1 апреля 2021 года оптовая цена на сахар не должна превышать 36 рублей за килограмм, а оптовая цена на подсолнечное масло не должна выходить за пределы 95 рублей за литр. Розничные цены на сахар и масло должны составить 46 рублей и 110 рублей соответственно.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Лукашенко начал предъявлять претензии России
Раскрыто происхождение коронавируса SARS-CoV-2
Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах
Врач перечислил лекарства, которые нельзя принимать при COVID-19
Эксперты рассказали о симптомах нового штамма COVID-19 у детей
Число отравившихся детей в Дагестане выросло до 50
После штормов в Британии на пляже появились древние корабли
В Госдуме предложили дополнительно индексировать пенсии
Прокуратура начала проверку из-за свастики в цирке Ижевска
Gnezdo.ru
10 бездарных звезд, которых не любят зрители
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Наши звезды, родившие от чужих мужей
Легкоступова успела выкрикнуть это перед смертью
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
В Подмосковье родился мальчик-"богатырь"
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Авто
Американцы выбрали лучшие автомобили года (фото) Жюри конкурса «Североамериканский автомобиль, вседорожник и пикап года» (NACTOY) назвало победителей ежегодной премии в трех категориях. Одна из этих моделей продается и на российском рынке
Кино
«Чудо-женщину: 1984» выдвинули на «Оскар» во всех категориях Поборется ли фильм за награды, станет известно после оглашения списка номинантов
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Салон красоты дома: 17 недорогих товаров, которые можно купить самому
Как облагородить кухню, если нет денег
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Gnezdo.ru
Жена Панфилова покорила своей красотой: фото
5 главных примет, что у вас в роду были дворяне
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Уволили на съемках: 5 актеров, которых прогнали
Новости партнеров
Новогоднее фото Пугачевой расстроило поклонников певицы
Три признака, что вы уже переболели короной
Фото восьмой жены Дмитрия Киселева
6-летний мальчик в прямом эфире озвучил диагноз Бузовой
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь