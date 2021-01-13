«Индекс бигмака» признал российский рубль одной из самых недооценённых валют мира

Своими наблюдениями поделились эксперты журнала The Economist, выпустившие обновлённую версию «индекса бигмака».
Этот неофициальный способ определения паритета покупательной способности предполагает, что справедливый валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах. Однако вместо корзины за эталон берётся стандартный бургер — бигмак, чей состав одинаков во всех странах. Такие исследования The Economist ведёт с 1986 года.
Согласно новому «индексу бигмака», курс рубля по отношению к американской валюте оказался сильно занижен.
Если допустить, что компоненты бигмака везде стоят одинаково, то доллар должен стоить не 74 рубля и выше, а не более 24 рублей.
Такие расчёты следуют из цены бургера: в США за него придётся заплатить $5,66 (~418 рублей), в то время как в России бигмак можно купить всего за 135 рублей ($1,81). Чтобы стоимость бургеров оказалось равной, курс доллара должен составлять 23,85 рубля, а не в три с лишним раза дороже, как сейчас.
Таким образом, согласно индексу, курс рубля оказался занижен на 68%, что делает его одной из самых недооценённых валют в мире. В июле этот показатель составил 66,5%. Сильнее — на 68,7% — оказался занижен только курс ливанского фунта.
У «индекса бигмака» есть и другая методика расчёта, допускающая, что в бедных странах с низким подушевым ВВП бургеры должны стоить дешевле, чем в более развитых. Но даже с поправкой на уровень ВВП страны курс рубля к доллару оказывается занижен на $47,3% — больше, чем у всех остальных валют.