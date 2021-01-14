10:33 (мск), источник: Life.ru
Юрист объяснил, как не остаться должником после выплаты кредита
К неприятной ситуации может привести сразу несколько факторов.
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При полном погашении кредита важно закрыть кредитный счёт. Некоторые банки делают это автоматически, но не все. Существует риск, что
— Иногда закрыть счёт можно в
Он отметил, что это поможет, если возникнут
Кроме того, добавил эксперт, встречаются ситуации, когда после выплаты кредита у заёмщика остаются долговые обязательства. Это может быть связано с дополнительными банковскими продуктами, например страховыми услугами, дебетовыми и кредитными картами, пакетами премиального обслуживания. При этом в период действия кредита по этим продуктам могли действовать льготные условия, в том числе отсутствие начисления платы.
— Поэтому после погашения кредита стоит обратиться в банк, чтобы проверить наличие дополнительных продуктов, — рекомендует юрист.
Также задолженности могут образоваться при погашении займа в рамках исполнительного производства. В такой ситуации банк начисляет проценты до полного закрытия долга.