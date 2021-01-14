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10:33 (мск), источник: Life.ru

Юрист объяснил, как не остаться должником после выплаты кредита

К неприятной ситуации может привести сразу несколько факторов.

Источник: Reuters

При полном погашении кредита важно закрыть кредитный счёт. Некоторые банки делают это автоматически, но не все. Существует риск, что из-за открытого счёта будет начисляться плата за обслуживание. Об этом рассказал старший юрист BMS Law Firm Владимир Шалаев.

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— Иногда закрыть счёт можно в онлайн-приложении, если такой опции нет — пишите заявление в отделение банка. Также обязательно получите справку от банка об отсутствии задолженности, — посоветовал Шалаев в беседе с агентством «Прайм».

Он отметил, что это поможет, если возникнут какие-то споры с банком.

Кроме того, добавил эксперт, встречаются ситуации, когда после выплаты кредита у заёмщика остаются долговые обязательства. Это может быть связано с дополнительными банковскими продуктами, например страховыми услугами, дебетовыми и кредитными картами, пакетами премиального обслуживания. При этом в период действия кредита по этим продуктам могли действовать льготные условия, в том числе отсутствие начисления платы.

— Поэтому после погашения кредита стоит обратиться в банк, чтобы проверить наличие дополнительных продуктов, — рекомендует юрист.

Также задолженности могут образоваться при погашении займа в рамках исполнительного производства. В такой ситуации банк начисляет проценты до полного закрытия долга.

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