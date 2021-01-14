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12:53 (мск), источник: Forbes

Росстат убрал из корзины для расчета инфляции ковры и кнопочные мобильные телефоны

Росстат впервые за последние годы значительно обновил список товаров и услуг, по ценам на которые рассчитывается инфляция. Ковры, меховые шапки и кнопочные мобильные телефоны в перечне заменили на лекарства от COVID-19 и подписки на онлайн-сервисы.

Источник: Sina Saadatmand/CC0
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Росстат пересмотрел порядок расчета инфляции, заменив в списке ежемесячного наблюдения за ценами ряд устаревших товаров, в том числе ковры и кнопочные мобильные телефоны, на препараты для лечения коронавируса, медицинские маски и антисептики, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росстата.

Крупное обновление списка произошло впервые за последние годы. Всего в 2021 году Росстат будет ежемесячно отслеживать цены на 556 товаров и услуг, что на 32 позиции больше, чем в 2020-м.

В частности, увеличилось количество лекарств, медицинских изделий и товаров первой необходимости и средств гигиены, отметила пресс-служба Росстата. Если в прошлом году в ежемесячном режиме велся мониторинг цен более чем на 40 лекарств, то в 2021 году — уже на 53, из которых пять используются при лечении коронавируса.

В корзину для расчета инфляции попали также санитарно-гигиенические маски, антисептик для рук, одноразовые шприцы и некоторые медицинские услуги, в том числе гастроскопия, диагностика на МРТ или КТ, услуги сиделок по уходу за больными и пожилыми людьми.

Вместо цен на ртутные градусники отныне будут учитываться цены на современные галинстановые (безртутные) термометры.

В обновленный список добавлены подписки на онлайн- и видеосервисы и каршеринг. А также список экскурсионных программ и туров по России, в Турцию и ОАЭ. При оценке стоимости проживания в гостинице будут оцениваться цены спального места в хостеле и номера в пятизвездочном отеле.

Одновременно из списка исключены товары, не пользующиеся спросом у потребителей. Среди них — меховые шапки и кнопочные мобильные телефоны, наборы мягкой мебели и ковры.

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Андрей Злобин

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