Росстат убрал из корзины для расчета инфляции ковры и кнопочные мобильные телефоны

Росстат пересмотрел порядок расчета инфляции, заменив в списке ежемесячного наблюдения за ценами ряд устаревших товаров, в том числе ковры и кнопочные мобильные телефоны, на препараты для лечения коронавируса, медицинские маски и антисептики, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росстата.
Крупное обновление списка произошло впервые за последние годы. Всего в 2021 году Росстат будет ежемесячно отслеживать цены на 556 товаров и услуг, что на 32 позиции больше, чем в 2020-м.
В частности, увеличилось количество лекарств, медицинских изделий и товаров первой необходимости и средств гигиены, отметила пресс-служба Росстата. Если в прошлом году в ежемесячном режиме велся мониторинг цен более чем на 40 лекарств, то в 2021 году — уже на 53, из которых пять используются при лечении коронавируса.
В корзину для расчета инфляции попали также санитарно-гигиенические маски, антисептик для рук, одноразовые шприцы и некоторые медицинские услуги, в том числе гастроскопия, диагностика на МРТ или КТ, услуги сиделок по уходу за больными и пожилыми людьми.
Вместо цен на ртутные градусники отныне будут учитываться цены на современные галинстановые (безртутные) термометры.
В обновленный список добавлены подписки на онлайн- и видеосервисы и каршеринг. А также список экскурсионных программ и туров по России, в Турцию и ОАЭ. При оценке стоимости проживания в гостинице будут оцениваться цены спального места в хостеле и номера в пятизвездочном отеле.
Одновременно из списка исключены товары, не пользующиеся спросом у потребителей. Среди них — меховые шапки и кнопочные мобильные телефоны, наборы мягкой мебели и ковры.