Аналитики предрекли доллар по 70 рублей

В материале Credit Suisse по рублю указано, что осенью 2020 года он ослаб сразу из-за нескольких факторов. Среди них — пересмотр налоговых соглашений с офшорными странами и резкий рост денежного предложения.
Однако уже в 2021 году эти факторы должны перестать действовать, подчеркнули аналитики.
Если в экономику не вмешается очередной «чёрный лебедь» по типу пандемии коронавируса, курс российской валюты по отношению к американской будет колебаться в диапазоне 65−70 рублей за доллар, считают в Credit Suisse.
Эксперты других западных банков и изданий солидарны в прогнозах относительно усиления рубля. Например, в Bank of America предположили, что справедливой ценой будет около 60 рублей за доллар (68 рублей к концу года), указав, что российская валюта является одной из самых недооценённых в мире.
С ними солидарны эксперты журнала The Economist, чей «индекс бигмака» показал, что доллар не должен стоить более 24 рублей.
Прогноз Bloomberg также предсказал рост курса российской валюты в течение года — с 73,25 рубля за доллар в первом квартале до 70,43 рубля в третьем. К концу года аналитики ожидают курс 71,8 рубля за доллар.
Немецкий Deutsche Bank отметил, что преимущество рубля заключается в опережающем темпе вакцинации россиян от коронавируса в сравнении с другими развивающимися странами. В то же время есть и серьёзное препятствие — геополитика, в том числе новые американские санкции. Впрочем, пока команда избранного президента США Джо Байдена не ставит санкционную войну с Россией своим приоритетом.
В ноябре аналитики Credite Suisse называли рубль одним из главных разочарований 2020 года. За год российская валюта пережила два периода падения — в марте и ноябре, — в итоге подешевев по отношению к доллару на 16,5%, а к евро — на 24%.