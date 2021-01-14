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18:51 (мск), источник: Коммерсантъ

В Китае представлен поезд с технологией, позволяющей достигать скорости до 1000 км/ч

Вчера в китайском городе Чэнду состоялась презентация прототипа высокоскоростного поезда на магнитной подушке (maglev), использующего технологию HTS (высокотемпературные сверхпроводники).

Источник: Yi Fei/VCG

Данный прототип уже показал на испытаниях скорость 620 км/ч, однако эксперты отмечают, что используемая в нем технология HTS является весьма перспективной и позволяет разрабатывать поезда, способные достичь скорости до 1000 км/ч.

Проект представленного вчера поезда стал результатом сотрудничества ученых из Юго-западного университета Цзяотун с компаниями China Railway Group Limited и CRRC Corporation Limited. Общие инвестиции в проект составили 60 млн юаней ($9,3 млн).

Китай является одним из мировых лидеров в развитии высокоскоростных железных дорог на магнитной подушке, первая коммерческая линия поездов maglev была открыта в Шанхае еще в 2003 году.

Евгений Хвостик

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