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22:35 (мск), источник: ТАСС

Минэнерго спрогнозировало рост цен на топливо в 2021 году

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Динамика розничных цен на бензин в течение 2021 года будет равномерной и не выйдет за границы инфляции. Рабочий штаб при Минэнерго и ФАС мониторит ситуацию с топливом в стране в еженедельном режиме, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Источник: Reuters

В министерстве напоминают, что динамика оптовых и розничных цен в России отличается, последняя сглаживается специальным налоговым механизмом — демпфером. Биржевые же котировки на топливо растут на фоне восстановления спроса и потребления.

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«Прогнозируемый рост розничных цен на топливо в 2021 году будет происходить равномерно в течение года и не должен превысить уровень ожидаемой инфляции», — заверили в министерстве.

При министерстве и ФАС создан специальный оперштаб, который на еженедельной основе мониторит ситуацию с объемом предложения и ценами.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак исключил рост цен в рознице выше инфляции в этом году.

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России на 11 января 2021 года увеличились на 21 копейку с момента предыдущей регистрации и составили 46,12 руб. за литр.

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