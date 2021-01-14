Минэнерго спрогнозировало рост цен на топливо в 2021 году

В министерстве напоминают, что динамика оптовых и розничных цен в России отличается, последняя сглаживается специальным налоговым механизмом — демпфером. Биржевые же котировки на топливо растут на фоне восстановления спроса и потребления.
«Прогнозируемый рост розничных цен на топливо в 2021 году будет происходить равномерно в течение года и не должен превысить уровень ожидаемой инфляции», — заверили в министерстве.
При министерстве и ФАС создан специальный оперштаб, который на еженедельной основе мониторит ситуацию с объемом предложения и ценами.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак исключил рост цен в рознице выше инфляции в этом году.
По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России на 11 января 2021 года увеличились на 21 копейку с момента предыдущей регистрации и составили 46,12 руб. за литр.