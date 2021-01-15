10:27 (мск), источник: Ведомости
Цены на сотовую связь вырастут на 15%
Операторам придется компенсировать затраты на выполнение новых регуляторных норм.
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О вероятном росте цен на сотовую связь предупреждает агентство
Эксперты отмечают, что в арсенале сотовых компаний есть множество инструментов для повышения цен. По предварительной оценке аналитика Mobile Research Group Сергея Потресова, в прошлом году тарифы выросли почти на 10%: «Например, в пакеты услуг могут добавить минуты, гигабайты, sms. Еще один действенный метод — увеличение стоимости или введение тарификации дополнительных услуг». Платным может стать
В начале 2020 г. «Т2 РТК холдинг» (Tele2), «Мегафон» и «Вымпелком» официально уведомляли часть своих абонентов о повышении тарифов. Например, тогда операторы подняли цены на безлимитные пакеты доступа в интернет примерно на 100 руб., напоминает Половников.
Проверка, проведенная после этого ФАС в отношении всех четырех федеральных сотовых операторов, показала, что стоимость услуг связи в начале прошлого года выросла в среднем на 3,5%. «Чтобы смягчить последствия повышения некоторые операторы предложили опции и бонусы, снижающие затраты абонентов на услуги связи, в виде безлимитных вызовов внутри сети, дополнительных пакетов интернета, sms, переноса остатка на следующий месяц», — говорилось в сообщении ведомства по итогам проверки. Кроме того, ФАС установила, что в середине мая прошлого года Tele2 подняла свои тарифы на 20−100 руб. (7−14%). Это повышение ведомство сочло необоснованным и предписало оператору вернуть цены на прежний уровень.
Прогнозируемое повышение тарифов на 15−16% — вынужденная мера, призванная компенсировать как дополнительные расходы операторов, так и исчезновение или сокращение отдельных статей их доходов, говорится в отчете
Рост расходов связан не только с пандемией, но и с регуляторными нововведениями. К ним
Совокупно ежегодные расходы операторов на исполнение законодательных инициатив в случае их принятия в текущей конфигурации могут превысить 200 млрд руб.
У операторов есть все стимулы скорректировать тарифы в этом году, считает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов: «С одной стороны, доходы от международного роуминга в этом году вряд ли восстановятся, с другой — регуляторные требования, в частности введение бесплатного доступа к
В «Мегафоне» заявили, что в настоящее время оператор оценивает актуальность действующих тарифов. Представитель компании отметил, что в прошлом году операторы столкнулись с рядом негативных факторов — сокращением выручки от роуминга, достигавшим в отдельные периоды 90%, а также спадом розничных продаж.
Tele2 пока не планирует пересматривать тарифы, уверяет ее представитель Дарья Колесникова: «Цены на услуги операторов в России
Представители «Вымпелкома» и МТС от комментариев отказались.