09:53 (мск), источник: Российская газета
Минэкономики предложило запретить покупку банков государством
Минэкономразвития решило ограничить возможности госструктур становиться собственниками коммерческих банков.
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Как сообщает РБК, ведомство доработало и внесло в правительство законопроект, ограничивающий возможности государства покупать акции или доли в организациях финансового сектора.
Документ содержит поправки в закон «О защите конкуренции». Предполагается распространить запрет на покупку банков и других финансовых организаций на федеральные и региональные органы власти, но главное — на Банк России и компании или банки с госучастием (если 50% в них подконтрольно государству или ЦБ). Если покупатель с госучастием нарушит запрет, сделка по приобретению им акций финансовой компании может быть признана судом ничтожной.
Ещё в 2018 году доля государства в финансовом секторе достигла 70%, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Рост доли государства в банковском секторе во многом связан со схемой санации кредитных организаций, запущенной Банком России в 2017 году: он начал становиться собственником санируемых банков, предоставляя им средства для оздоровления.
Но сейчас крайне важно соблюсти оптимальные условия развития конкуренции в финансовом секторе, считает замминистра экономического развития Илья Торосов. Принятие поправок поддержит частных игроков на этом рынке.
Покупатели с госучастием смогут покупать акции и доли в финансовых компаниях на средства пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. ЦБ