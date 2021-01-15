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16:37 (мск), источник: Forbes

ЦБ предупредил банки о недопустимости списания выплат на детей в счет долгов

Центробанк направил письмо российским кредитным организациям, в котором напомнил о недопустимости списания полученных их клиентами государственных пособий на детей в счет старых долгов.

Источник: Reuters

«Банк России доводит до сведения кредитных организаций информацию Федеральной службы судебных приставов, согласно которой на выплачиваемые за счет средств федерального бюджета <…> единовременные выплаты семьям, имеющим детей, взыскание не обращается», — написала первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

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Летом прошлого года сразу несколько клиентов Сбербанка пожаловались, что положенные им единовременные выплаты на детей были списаны в счет долгов. На появившиеся в сети жалобы обратило внимание издание Banki.ru.

Президент России Владимир Путин впервые сообщил о господдержке семей с детьми в условиях коронавируса 25 марта. Тогда семьям с правом на материнский капитал пообещали выплачивать по 5000 рублей на каждого ребенка в течение трех месяцев. В апреле дополнительно выделили по 3000 рублей на каждого ребенка в семьях, где родители временно остались без работы.

В июне Путин предложил еще единовременные выплаты семьям с детьми до 16 лет по 10 000 рублей. В ходе декабрьской пресс-конференции президент анонсировал дополнительные выплаты по 5000 рублей на каждого ребенка.

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