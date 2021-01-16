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06:43 (мск), источник: Известия

Эксперт назвал условие для получения пенсии больше 30 тыс. рублей

Руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис раскрыл условие для получения в России пенсии больше 30 тыс. рублей в 2021 году. Его слова приводит агентства «Прайм».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, на такую выплату могут рассчитывать неработающие россияне, которые до 2019 года получали пенсию больше 25 тыс. рублей в месяц.

Эксперт отметил, что на возможность получения страховых пенсий такого размера влияет целый ряд факторов, которые недоступны для большинства граждан.

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По словам Биезбардиса, средний размер страховой пенсии по старости неработающим россиянам равен 17,5 тыс. рублей. Пенсия — это фиксированная выплата, которая устанавливается в едином размере для всех, сказал эксперт.

Он добавил, что остальная сумма рассчитывается, исходя из числа индивидуальных пенсионных коэффициентов. Так, чем выше «белая» зарплата, которую получал россиянин, и чем дольше он работал официально, тем больше пенсионных коэффициентов он заработал, и соответственно, тем выше его возможная пенсия, пояснил специалист.

Страховая пенсия может быть увеличена и за счет премиальных коэффициентов, возникающих при отсрочке выхода на пенсию. Биезбардис отметил, что при выходе на пенсию на пять лет позже, прибавка составит 40 процентов, а при выходе на 10 лет позже — выплаты увеличиваются вдвое.

Ранее 24 ноября стало известно, что в 2021 году неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии на 6,3%.

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